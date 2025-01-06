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Кибератака на реестры: в "Дії" восстановили доступ еще к четырем услугам

Дія
Фото: diia.gov.ua

В приложении "Дія" после возобновления работы Государственного реестра актов гражданского состояния ( ГРАГС ) снова стали доступны еще четыре услуги.

Об этом сообщила пресс-служба "Дії".

Отмечается, что в приложении "Дія" в несколько кликов доступны следующие услуги:

  • выписка о месте жительства детей;
  • актуализация данных о месте жительства детей;
  • " Зимова єПідтримка" для детей;
  • социальные выплаты – субсидии, помощь семьям с детьми.

Сообщается, что разработчики приложения "Дія" активно работают над восстановлением всех сервисов совместно с Министерством юстиции.

"О запуске других услуг также оперативно сообщим. Напомним, что Дія не хранит персональные данные, а лишь подтягивает их из реестров", — отмечают в пресс-службе приложения.

Кибератака на госреестры

Напомним, что 19 декабря Украина столкнулась с масштабной кибератакой на государственные реестры.

В субботу, 4 января заработал Государственный реестр актов гражданского состояния (ГРАГС ).

Раньше возобновили работу трех основных реестров нотариата:

  • Единый реестр доверенностей,
  • Наследственный реестр;
  • Единый реестр специальных бланков нотариальных документов.

Из-за сбоя в реестрах Минюста не  работали также некоторые услуги в "Дії". В настоящее время на портале "Дія" возобновили сервис бронирования военнообязанных работников.

Автор:
Светлана Манько