Кибератака на реестры: в "Дії" восстановили доступ еще к четырем услугам

В приложении "Дія" после возобновления работы Государственного реестра актов гражданского состояния ( ГРАГС ) снова стали доступны еще четыре услуги.

Об этом сообщила пресс-служба "Дії".

Отмечается, что в приложении "Дія" в несколько кликов доступны следующие услуги:

выписка о месте жительства детей;

актуализация данных о месте жительства детей;

" Зимова єПідтримка" для детей;

социальные выплаты – субсидии, помощь семьям с детьми.

Сообщается, что разработчики приложения "Дія" активно работают над восстановлением всех сервисов совместно с Министерством юстиции.

"О запуске других услуг также оперативно сообщим. Напомним, что Дія не хранит персональные данные, а лишь подтягивает их из реестров", — отмечают в пресс-службе приложения.

Кибератака на госреестры

Напомним, что 19 декабря Украина столкнулась с масштабной кибератакой на государственные реестры.

В субботу, 4 января заработал Государственный реестр актов гражданского состояния (ГРАГС ).

Раньше возобновили работу трех основных реестров нотариата:

Единый реестр доверенностей,

Наследственный реестр;

Единый реестр специальных бланков нотариальных документов.

Из-за сбоя в реестрах Минюста не работали также некоторые услуги в "Дії". В настоящее время на портале "Дія" возобновили сервис бронирования военнообязанных работников.