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Кибератака на реестры: в "Дії" восстановили доступ еще к четырем услугам
В приложении "Дія" после возобновления работы Государственного реестра актов гражданского состояния ( ГРАГС ) снова стали доступны еще четыре услуги.
Об этом сообщила пресс-служба "Дії".
Отмечается, что в приложении "Дія" в несколько кликов доступны следующие услуги:
- выписка о месте жительства детей;
- актуализация данных о месте жительства детей;
- " Зимова єПідтримка" для детей;
- социальные выплаты – субсидии, помощь семьям с детьми.
Сообщается, что разработчики приложения "Дія" активно работают над восстановлением всех сервисов совместно с Министерством юстиции.
"О запуске других услуг также оперативно сообщим. Напомним, что Дія не хранит персональные данные, а лишь подтягивает их из реестров", — отмечают в пресс-службе приложения.
Кибератака на госреестры
Напомним, что 19 декабря Украина столкнулась с масштабной кибератакой на государственные реестры.
В субботу, 4 января заработал Государственный реестр актов гражданского состояния (ГРАГС ).
Раньше возобновили работу трех основных реестров нотариата:
- Единый реестр доверенностей,
- Наследственный реестр;
- Единый реестр специальных бланков нотариальных документов.
Из-за сбоя в реестрах Минюста не работали также некоторые услуги в "Дії". В настоящее время на портале "Дія" возобновили сервис бронирования военнообязанных работников.