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Кібератака на реєстри: у "Дії" відновили доступ ще до чотирьох послуг
У застосунку "Дія" після відновлення роботи Державного реєстру актів цивільного стану (ДРАЦС) знову стали доступними ще чотири послуги.
Про це повідомила пресслужба "Дії".
Зазначається, що у застосунку "Дія" у декілька кліків знову доступні такі послуги:
- витяги про місце проживання дітей;
- актуалізація даних про місце проживання дітей;
- "Зимова єПідтримка" для дітей;
- соціальні виплати – субсидії, допомога сімʼям із дітьми.
Повідомляється, що розробники застосунку "Дія" активно працюють над відновленням усіх сервісів спільно з Міністерством юстиції.
"Про запуск інших послуг також оперативно повідомимо. Нагадаємо, що Дія не зберігає персональні дані, а лише підтягує їх із реєстрів", – наголошують у пресслужбі застосунку.
Кібератака на держреєстри
Нагадаємо, що 19 грудня Україна стикнулася з масштабною кібератакою на державні реєстри.
У суботу, 4 січня запрацював Державний реєстр актів цивільного стану (ДРАЦС).
Раніше відновили роботу трьох основних реєстрів нотаріату:
- Єдиний реєстр довіреностей,
- Спадковий реєстр;
- Єдиний реєстр спеціальних бланків нотаріальних документів.
Через збій у реєстрах Мінʼюсту не працювали також деякі послуги у "Дії". Наразі на порталі "Дія" відновили сервіс бронювання військовозобов’язаних працівників.