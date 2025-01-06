Кібератака на реєстри: у "Дії" відновили доступ ще до чотирьох послуг

У застосунку "Дія" після відновлення роботи Державного реєстру актів цивільного стану (ДРАЦС) знову стали доступними ще чотири послуги.

Про це повідомила пресслужба "Дії".

Зазначається, що у застосунку "Дія" у декілька кліків знову доступні такі послуги:

витяги про місце проживання дітей;

актуалізація даних про місце проживання дітей;

"Зимова єПідтримка" для дітей;

соціальні виплати – субсидії, допомога сімʼям із дітьми.

Повідомляється, що розробники застосунку "Дія" активно працюють над відновленням усіх сервісів спільно з Міністерством юстиції.

"Про запуск інших послуг також оперативно повідомимо. Нагадаємо, що Дія не зберігає персональні дані, а лише підтягує їх із реєстрів", – наголошують у пресслужбі застосунку.

Кібератака на держреєстри

Нагадаємо, що 19 грудня Україна стикнулася з масштабною кібератакою на державні реєстри.

У суботу, 4 січня запрацював Державний реєстр актів цивільного стану (ДРАЦС).

Раніше відновили роботу трьох основних реєстрів нотаріату:

Єдиний реєстр довіреностей,

Спадковий реєстр;

Єдиний реєстр спеціальних бланків нотаріальних документів.

Через збій у реєстрах Мінʼюсту не працювали також деякі послуги у "Дії". Наразі на порталі "Дія" відновили сервіс бронювання військовозобов’язаних працівників.