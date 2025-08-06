Помилки у деклараціях посадовців: НАЗК виявило порушення на 5,8 млрд грн

За перші шість місяців 2025 року посадовці подали понад 706 тисяч декларацій. Кожна третя містила помилки — загалом на 5,8 млрд грн, а лише 0,9% документів пройшли перевірку без порушень.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Opendatabot.

Як та на скільки помиляються посадовці?

В Україні поки що доволі м’яка відповідальність за помилки у деклараціях, якщо йдеться про суму менше ніж 100 прожиткових мінімумів (приблизно 302 тисячі гривень). У таких випадках посадовцям загрожує лише дисциплінарне стягнення: догана, звільнення чи позбавлення премії. Саме такі порушення виявили у майже половині перевірок — 45% (558 випадків).

Якщо ж сума більша, відповідальність уже серйозніша — адміністративна або навіть кримінальна, залежно від обставин.

Кожна третя перевірена декларація (423 випадки) містила ознаки свідомого внесення неправдивих даних — порушення статті 366-2 ККУ. Загальна сума таких "похибок" перевищила 5,8 мільярда гривень, у середньому — 13,6 млн грн на декларацію. За цією статтею у 2024 році відкрили 358 кримінальних справ, а цьогоріч — ще 258. Втім ефективність розслідувань низька: лише близько 9% доходять до підозр. Торік повідомили про підозру 33 особам, цього року — 24. До суду потрапили лише 6% справ торік і 7% цього року.

Ще у 13% декларацій (159 випадків) посадовці подали недостовірні відомості, що тягне адміністративну відповідальність за ст. 172-6 КУпАП. Сума таких помилок склала понад 129,5 млн грн — приблизно по 814 тисяч грн на декларацію. Штрафи за це коливаються від 17 000 до 42 500 грн.

У 21 декларації (2%) виявили ознаки незаконного збагачення на загальну суму 646,2 млн грн (у середньому по 30,7 млн грн). За ці факти торік відкрили 102 кримінальні провадження, але підозру отримали лише 7 осіб. Цьогоріч — 52 провадження і лише 2 підозри. До суду дійшла лише одна справа.

Ще 30 декларацій (3%) містили ознаки необґрунтованості активів на понад 129,1 млн грн — у середньому 4,3 млн грн на кожну.

Цікаво, що порушення нерідко поєднуються: у 18 деклараціях зафіксували одночасно недостовірні дані та незаконне збагачення, а у 24 — недостовірні дані та необґрунтовані активи.

Нагадаємо, понад 17 тисяч українців офіційно стали мільйонерами за результатами цьогорічної деклараційної кампанії щодо доходів за 2024 рік — це на 1,3 тисячі більше, ніж минулого року. Загалом вони задекларували 254 млрд грн.