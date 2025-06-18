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Понад 17 тисяч українців офіційно стали мільйонерами

мільйонери
Скільки українців стали мільйонерами у 2025 році?

Понад 17 тисяч українців офіційно стали мільйонерами за результатами цьогорічної деклараційної кампанії щодо доходів за 2024 рік — це на 1,3 тисячі більше, ніж минулого року. Загалом вони задекларували 254 млрд грн.

Як пише Delo.ua, про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Доходи українців у деклараціях 

В цілому українці задекларували 474 млрд грн доходів, що на 93,5 млрд грн більше порівняно з 2024 роком.

Водночас кількість тих, хто подав декларації, зменшилась на 22% і становить близько 363 тисяч. Це може бути пов’язано з тим, що частина громадян змінила країну проживання і більше не враховується в українській статистиці, наголошує Гетманцев.

Кампанія декларування доходів за 2024 рік тривала до 1 травня 2025 року. Delo.ua писало, що за перші два місяці понад 3 тисячі українців задекларували доходи понад 1 мільйон гривень. За січень–лютий 3186 платників подали звіти про доходи, отримані у 2024 році, загальною сумою 21,8 млрд грн.

Автор:
Ольга Опенько