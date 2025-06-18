Более 17 тысяч украинцев официально стали миллионерами по результатам декларационной кампании в этом году относительно доходов за 2024 год — это на 1,3 тысячи больше, чем в прошлом году. В общей сложности они задекларировали 254 млрд грн.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

Доходы украинцев в декларациях

В целом украинцы задекларировали 474 млрд грн доходов, что на 93,5 млрд грн больше по сравнению с 2024 годом.

В то же время количество подавших декларации уменьшилось на 22% и составляет около 363 тысяч. Это может быть связано с тем, что часть граждан сменила страну проживания и больше не учитывается в украинской статистике, отмечает Гетманцев.

Кампания декларирования доходов за 2024 год продолжалась до 1 мая 2025 года. Delo.ua писало, что за первые два месяца более 3 тысяч украинцев задекларировали доходы более 1 миллиона гривен. За январь-февраль 3186 плательщиков подали отчеты о доходах, полученных в 2024 году, на общую сумму 21,8 млрд грн.