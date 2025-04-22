Все миллионеры: кто из министров правительства заработал больше всего в 2024 году

В прошлом году сумма денежных активов действующих членов Кабинета Министров Украины превысила показатель 2023 года на 13%, а зарплата чиновников в 2024 году увеличилась на 24%. Наибольший доход за 2024 год в 37,5 млн. грн. задекларировал вице-премьер-министр Украины Алексей Чернышев.

Об этом говорится в исследовании YouControl.

Отмечается, что в 2024 году задекларированный доход действующих министров составил почти 108 млн грн, что на 11% больше аналогичного показателя в 2023 году. Общая сумма денежных активов министров в 2024 г. составила около 219,4 млн. грн. и превысила показатель 2023 года на 13%. Средняя годовая заработная плата членов правительства в 2024 году составила 1,3 млн. грн. В среднем уровень заработной платы в 2024 году по сравнению с 2023 годом повысился на 24% у действующих членов Кабмина. При этом зарплата трех министров в 2024-м уменьшилась более чем на 7%. У 13 представителей из 21 члена правительства более 50% общего дохода состоит из зарплаты.

Кто самый богатый в правительстве

По данным аналитиков, самый большой доход за 2024 год в 37,5 млн грн задекларировал вице-премьер-министр Украины — министр национального единства Алексей Чернышев .Он был назначен на эту должность в декабре 2024 года. В период 2022-2024 гг. Чернышев занимал должность председателя правления НАК "Нафтогаз Украины". Именно заработная плата в этой компании в размере более 25 млн грн составляет почти 67% от общего дохода министра за 2024 год. Уровень зарплаты Чернышева увеличился на 15% по сравнению с 2023 годом. Также Алексей Чернышев является лидером среди членов Кабмина по размеру задекларированных денежных активов, где их сумма по итогам 2024 составляет около 137 млн грн.

Задекларированный доход премьер-министра Дениса Шмыгаля в 2024 году составляет 9,7 млн. грн. Данный показатель увеличился по сравнению с 2023 годом на 8,7%. Это произошло за счет увеличения заработной платы на 16%, а также дохода от отчуждения движимого имущества его жены Екатерины. Доход от предпринимательской деятельности Екатерины Шмыгаль в 7,46 млн грн составляет основную часть дохода семьи премьер-министра. Размер денежных активов в 2024 году составляет 16,4 млн грн, основную часть которых составляют наличные сбережения в долларах Дениса и Екатерины Шмыгаль — $140 тыс. и $242 тыс. соответственно.

Доход в размере 7,4 млн грн в 2024 году получил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин. В течение 2023-2024 гг. он занимал должности генерального директора государственных компаний в области обороны. Уровень дохода Сметанина в 2024 году повысился на 17% по сравнению с аналогичным показателем 2023 года. Рост произошел за счет выплаты выходного пособия в одной из компаний. По сравнению с 2023 годом зарплата Сметанина уменьшилась на 7.4%, то есть на 347 тыс грн. В 2024 году Сметаниным задекларировано 4,4 млн грн денежных активов , что в 3 раза больше аналогичного показателя предыдущего года. Рост произошел за счет увеличения наличных сбережений в долларах и средств, размещенных на банковских счетах.

Министр обороны Рустем Умеров задекларировал 6,8 млн грн. Уменьшение состояния Рустема Умерова более чем в 2 раза произошло из-за уменьшения дохода от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав, а также отсутствия статьи дохода как в 2023 году — «Сумма дисконта от конвертации договора SAFE в акции компании Petcube, Inc». 2024 составляет 4,4 млн грн, что на 23% меньше чем в 2023-м.

Замыкает пятерку лидеров среди членов правительства по сумме дохода глава Минцифры Михаил Федоров . Его задекларированный доход за 2024 год составляет почти 6 млн грн , что почти в 2 раза больше, чем показатель 2023 года. Более 18% суммы дохода составляет заработная плата, которая увеличилась почти на 14% по сравнению с 2023 годом. 81% или 4,8 млн. грн. от общего дохода в декларации за 2024 год составляет доход его жены от предпринимательской деятельности. Доход Анастасии Федоровой в 2024 году увеличился более чем в 2 раза по сравнению с 2023 годом. А вот размер денежных активов, указанных в декларации Федорова за 2024 год, в 1,6 раза меньше, чем в 2023-м и составляют более 900 тыс. грн.

У кого выросли зарплаты

Министр правительства Олег Немчинов увеличил состояние за счет роста суммы зарплаты на 15% и получения дохода от отчуждения недвижимого и движимого имущества его жены Оксаны Стецюк.

Министр иностранных дел Андрей Сибига увеличил доход из-за повышения суммы заработной платы.

Первый вице-премьер-министр — министр экономики Юлия Свириденко — увеличила доход из-за получения гонорара и других выплат от ПУ "Университет "Киевская школа экономики" в размере более 3 млн грн, а также ее зарплата выросла на 19%.

Вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин и территорий Алексей Кулеба заработал больше благодаря повышению суммы заработной платы почти на 32%, а также росту дохода от предпринимательской деятельности его жены Галины Кулебы.

Значительный прирост суммы дохода (38%) в 2024 году получила министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Светлана Гринчук. Это произошло за счет увеличения совокупной суммы зарплаты в Министерстве энергетики, где она около года занимала должность заместителя министра.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заработал на 25% больше по сравнению с 2023 годом – 1,5 млн грн. При этом сильно уменьшился размер его денежных активов с 2,2 млн. грн. до 700 тыс. грн.

Министр внутренних дел Игорь Клименко заработал 1,6 млн грн в 2024 году. На 20% возросла сумма денежных активов в 2024 году за счет роста средств, размещенных на банковских счетах в национальной валюте и долларах, и составляет 6,8 млн грн.

Министр культуры и стратегических коммуникаций Николай Точицкий задекларировал зарплату 1,2 млн грн в 2024 году. Он является одним из немногих министров, у которых уменьшился (-4,4%) совокупный доход и размер заработной платы (-7,5%, то есть на 87 тыс. грн) в 2024 году по сравнению с 2023-м.

Министр энергетики Герман Галущенко за 2024 год получил 1,6 млн грн зарплаты (на 26% больше). Совокупная сумма дохода Галущенко в 2024 году уменьшилась в три раза по сравнению с 2023 годом за счет отсутствия других статей дохода, кроме зарплаты. Сумма денежных активов министра за 2024 год составляет 15,1 млн. грн.

Министр финансов Сергей Марченко задекларировал 5,5 млн грн, что на 32% больше аналогичного показателя за предыдущий год. Также увеличилась его зарплата на 22%.

Вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции — министр юстиции Ольга Стефанишина задекларировала доход в 1,4 млн грн, что не существенно (+10%) отличается от показателя предыдущего года. Сумма зарплаты выросла на 15%.

Министр социальной политики Оксана Жолнович получила за 2024 год 2,5 млн грн, что на 13% больше, чем в 2023 году. Размер заработной платы в 2024 г. увеличился на 17%.

Министр образования и науки Оксен Лесовой в 2024 году задекларировал 2,1 млн грн дохода, что на 17,5% больше аналогичного показателя 2023 года. Увеличение произошло за счет роста дохода членов его семьи.

На 9% в 2024 году по сравнению с 2023 вырос доход министра аграрной политики и продовольствия Виталия Коваля и составляет 4,9 млн грн. Из них 1,3 млн грн приходится на заработную плату министра, что увеличилось на 10% по сравнению с 2023 годом. Сумма денежных активов Коваля не существенно уменьшилась (-3%) по сравнению с 2023 годом и по состоянию на 2024 год составляет 10,9 млн грн.

Убывание размера дохода в 2024 году произошло у министра молодежи и спорта Матвея Бидного. Сумма его задекларированного дохода "похудела" на 18%. Также на 10% снизился размер денежных активов министра и в 2024 году составил 3,7 млн. грн. В то же время зарплата министра Бедного в 2024 году выросла на 25%.

Декларация президента

Владимир Зеленский обнародовал декларацию об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за 2024 год. Доходы президента Украины и его семьи за прошлый год выросли на 2,86 млн грн – до 15,29 млн грн.

Основные источники доходов семьи Зеленских в 2024 году состояли из заработной платы президента, банковских процентов и дохода от предоставления собственной недвижимости в аренду.

Львиная доля роста – это увеличение доходов от сдачи в аренду имущества. Семья президента заработала на этом 6,7 млн грн, увеличив статью дохода на 2,42 миллиона гривен.

При этом некоторые другие статьи дохода оказались ниже, чем в 2023 году. Зарплата президента не изменялась и составила за год 336 тысяч гривен (28 тысяч в месяц).