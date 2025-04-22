Всі мільйонери: хто з міністрів уряду заробив найбільше у 2024 році

Торік сума грошових активів чинних членів Кабінету Міністрів України перевищила показник 2023-го на 13%, а зарплата урядовців у 2024 році збільшилася на 24%. Найбільший дохід за 2024 рік у 37,5 млн грн задекларував віце-прем'єр-міністр України Олексій Чернишов.

Про це йдеться в дослідженні YouControl.

Зазначається, що у 2024 році задекларований дохід діючих міністрів склав майже 108 млн грн, що на 11% більше ніж аналогічний показник у 2023 році. Загальна сума грошових активів міністрів у 2024 р. становила близько 219,4 млн грн і перевищила показник 2023 року на 13%. Середня річна заробітна плата членів уряду у 2024 році становила 1,3 млн грн. У середньому рівень заробітної плати у 2024 році в порівнянні з 2023 роком підвищився на 24% у діючих членів Кабміну. При цьому, зарплата трьох міністрів у 2024-му зменшилась на понад 7%. У 13 представників з-поміж 21 члена уряду більше ніж 50% загального доходу складається із зарплати.

Хто найбагатший в уряді

За даними аналітиків, найбільший дохід за 2024 рік у 37,5 млн грн задекларував віце-прем'єр-міністр України — міністр національної єдності Олексій Чернишов. Він був призначений на дану посаду в грудні 2024 року. У період 2022-2024 рр. Чернишов обіймав посаду голови правління НАК “Нафтогаз України”. Саме заробітна плата в цій компанії у розмірі понад 25 млн грн складає майже 67% від загального доходу міністра за 2024 рік. Рівень зарплати Чернишова збільшився на 15% в порівнянні з 2023 роком. Також Олексій Чернишов є лідером серед членів Кабміну за розміром задекларованих грошових активів, де їхня сума за підсумками 2024 року становить близько 137 млн грн.

Задекларований дохід прем’єр-міністра Дениса Шмигаля у 2024 році становить 9,7 млн грн. Даний показник збільшився порівняно з 2023 роком на 8,7%. Це відбулось за рахунок збільшення заробітної плати на 16%, а також доходу від відчуження рухомого майна його дружини Катерини. Дохід від підприємницької діяльності Катерини Шмигаль у 7,46 млн грн становить основну частину доходу родини прем’єр-міністра. Розмір грошових активів у 2024 році становить 16,4 млн грн, основну частину яких становлять готівкові заощадження у доларах Дениса та Катерини Шмигаль — $140 тис та $242 тис відповідно.

Дохід у розмірі 7,4 млн грн у 2024 році отримав міністр з питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін. Протягом 2023-2024 рр. він обіймав посади генерального директора державних компаній в сфері оборони. Рівень доходу Сметаніна у 2024 році підвищився на 17% порівняно з аналогічним показником 2023-го. Зростання відбулось за рахунок виплати вихідної допомоги в одній із компаній. Порівняно з 2023 роком, зарплата Сметаніна зменшилася на 7.4%, тобто на 347 тис грн. У 2024 році Сметаніним задекларовані 4,4 млн грн грошових активів, що в 3 рази більше ніж аналогічний показник попереднього року. Зростання відбулось за рахунок збільшення готівкових заощаджень у доларах та коштів, розміщених на банківських рахунках.

Міністр оборони Рустем Умєров задекларував 6,8 млн грн. Зменшення статку Рустема Умєрова більш ніж в 2 рази відбулось через зменшення доходу від відчуження цінних паперів та корпоративних прав, а також відсутності статті доходу як в 2023 році — “Сума дисконту від конвертації договору SAFE в акції компанії Petcube, Inc”, що становила понад 9 млн грн. Задекларований розмір грошових активів міністра оборони у 2024 році становить 4,4 млн грн, що на 23% менше ніж у 2023-му.

Замикає п’ятірку лідерів серед членів уряду за сумою доходу очільник Мінцифри Михайло Федоров. Його задекларований дохід за 2024 рік становить майже 6 млн грн, що майже в 2 рази більше, ніж показник 2023 року. Понад 18% від суми доходу становить заробітна плата, яка збільшилася майже на 14% в порівнянні з 2023 роком. 81% або 4,8 млн грн від загального доходу в декларації за 2024 рік становить дохід його дружини від підприємницької діяльності. Дохід Анастасії Федорової у 2024 році збільшився більш ніж 2 рази в порівнянні із 2023 роком. А ось розмір грошових активів, зазначених в декларації Федорова за 2024 рік, в 1,6 рази менше ніж у 2023-му і становлять понад 900 тис грн.

У кого зросли зарплати

Міністр уряду Олег Немчінов збільшив статок за рахунок зростання суми зарплати на 15% та отримання доходу від відчуження нерухомого та рухомого майна його дружини Оксани Стецюк.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга збільшив дохід через підвищення суми заробітної плати.

Перший віце-прем'єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко — збільшила дохід через отримання гонорару та інших виплат від ПУ “Університет “Київська школа економіки” у розмірі понад 3 млн грн. А також її зарплата зросла на 19%.

Віце-прем’єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба заробив більше завдяки підвищенню суми заробітної плати майже на 32%, а також зростання доходу від підприємницької діяльності його дружини Галини Кулеби.

Значний приріст суми доходу (38%) у 2024 році отримала міністр захисту довкілля та природних ресурсів Світлана Гринчук. Це відбулось за рахунок збільшення сукупної суми зарплати у Міндовкіллі та Міністерстві енергетики, де вона близько року обіймала посаду заступниці міністра.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заробив на 25% більше в порівнянні з 2023 роком - 1,5 млн грн. При цьому сильно зменшився розмір його грошових активів з 2,2 млн грн до 700 тис грн.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заробив 1,6 млн грн у 2024 році. На 20% зросла сума грошових активів у 2024 році за рахунок зростання коштів, розміщених на банківських рахунках в національній валюті та доларах, і становить 6,8 млн грн.

Міністр культури та стратегічних комунікацій Микола Точицький задекларував зарплати 1,2 млн грн у 2024 році. Він є одним з небагатьох міністрів, у яких зменшився (-4,4%) сукупний дохід і розмір заробітної плати (-7,5%, тобто на 87 тис грн) у 2024 році в порівнянні з 2023-м.

Міністр енергетики Герман Галущенко за 2024 рік отримав 1,6 млн грн зарплати (на 26% більше). Сукупна сума доходу Галущенка у 2024 році зменшилась втричі порівняно з 2023 роком за рахунок відсутності інших статей доходу крім зарплати. Сума грошових активів міністра за 2024 рік складає 15,1 млн грн.

Міністр фінансів Сергій Марченко задекларував 5,5 млн грн, що на 32 % більше ніж аналогічний показник за попередній рік. Також збільшилася його зарплата на 22%.

Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції — міністр юстиції Ольга Стефанішина задекларувала дохід у 1,4 млн грн, що не суттєво (+10%) відрізняється від показника попереднього року. Сума зарплати зросла на 15%.

Міністр соціальної політики Оксана Жолнович отримала за 2024 рік 2,5 млн грн, що на 13% більше ніж у 2023 році. Розмір заробітної плати у 2024 році збільшився на 17%.

Міністр освіти і науки Оксен Лісовий у 2024 році задекларував 2,1 млн грн доходу, що на 17,5% більше ніж аналогічний показник 2023 року. Збільшення відбулось за рахунок зростання доходу членів його родини.

На 9% у 2024 році в порівнянні з 2023-м зріс дохід міністра аграрної політики та продовольства Віталія Коваля і становить 4,9 млн грн. З них 1,3 млн грн припадає на заробітну плату міністра, що збільшилась на 10% в порівнянні з 2023 роком. Сума грошових активів пана Коваля не суттєво зменшилась (-3%) порівняно із 2023 роком і станом на 2024 рік становить 10,9 млн грн.

Спадання розміру доходу у 2024 році відбулося у міністра молоді та спорту Матвія Бідного. Сума його задекларованого доходу “схудла” на 18%. Також на 10% знизився розмір грошових активів міністра і у 2024 році склав 3,7 млн грн. Водночас, зарплата міністра Бідного у 2024 році зросла на 25%.

Декларація президента

Володимир Зеленський оприлюднив декларацію про майно, доходи, витрати та зобов’язання фінансового характеру за 2024 рік. Доходи президента України та його родини за минулий рік зросли на 2,86 млн грн - до 15,29 млн грн.

Основні джерела доходів родини Зеленських у 2024 році складалися із заробітної плати президента, банківських відсотків і доходу від надання власної нерухомості в оренду.

Левова частка зростання - це збільшення доходів від здачі в оренду майна. Сім'я президента заробила на цьому 6, 7 млн грн, збільшивши цю статтю доходу на 2,42 мільйона гривень.

При цьому деякі інші статті доходу виявилися нижчими, ніж у 2023 році. Зарплата президента не змінювалася і становила за рік 336 тисяч гривень (28 тисяч на місяць).