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В Украине уже более 3000 миллионеров: младшему всего три года
3186 украинцев в течение января – февраля уже отчитались о полученных в 2024 году доходах в размере более 1 млн грн. Общая сумма задекларированных ими доходов составляет 21,8 млрд. гривен. К уплате в бюджет этими плательщиками определено 269,6 млн. грн. налога на доходы физических лиц и 44,6 млн. грн. военного сбора.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы.
Миллионер в 3 года
Как сообщают в ГНСУ, самому молодому "миллионеру" всего 3,5 года. Его уполномоченным лицом задекларированы доходы посредством наследования (получение в подарок) имущества от членов семьи первой и второй степени родства.
Самый старший "миллионер" — 96-летняя жительница Киева, которая задекларировала доходы от отчуждения ценных бумаг.
Где больше всего миллионеров
Как отмечают в ГНСУ, 25 физических лиц самостоятельно задекларировали к уплате налоговые обязательства на сумму более 1 млн грн:
- 6 человек – жители г. Киев,
- 4 – Киевской,
- 3 –Закарпатской
- по 2 – жители Сумской и Львовской,
- по 1 – жители Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Запорожской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Одесской и Херсонской областей.
Украинцы декларируют доходы
Всего за два месяца текущего года граждане подали более 44 тыс. деклараций, по результатам которых задекларированы доходы на сумму 36,2 млрд грн. Это на 62% или на 13,9 млрд грн больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.
Наиболее активно декларировали свои доходы жители г. Киева, Львовской и Днепропетровской областей.
К уплате в бюджет задекларировано:
- налога на доходы физических лиц – 436,9 млн грн, что на 15%, или на 54,5 млн грн больше, чем за аналогичный период в прошлом году;
- военного сбора – 80,3 млн грн, что на 15% или на 10,4 млн грн больше.
Кроме того, задекларировали право на налоговую скидку более 16 тыс. лиц, которым будет возвращено из бюджета 105,7 млн. гривен.
Напомним, в январе 2025 года украинцы подали более 16 тысяч налоговых деклараций. Общий задекларированный доход составил 16,2 млрд. гривен.
Семь украинцев задекларировали налоговые обязательства на сумму более 1 млн. грн. Трое из них уплатят более 10 млн грн налогов и сборов с доходов, полученных за границей. Лидером среди декларантов стал житель Житомирской области. Он уплатит в бюджет 42,1 млн гривен.
Кампания декларирования доходов продлится до 1 мая 2025 года. Кто и в какие сроки должен подать декларацию, подробнее читайте за ссылкой .