Лидером по декларированию доходов стал житель Житомирщины: сколько налогов уплатит

В январе 2025 украинцы подали более 16 тысяч налоговых деклараций. Общий задекларированный доход составил 16,2 млрд. гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы.

Украинцы неохотно декларируют доходы

По данным ведомства, украинцы задекларировали на 17% (2,3 млрд грн) меньше средств, чем за аналогичный период 2024 года.

Но в ГНС отмечают, что, несмотря на уменьшение общей суммы доходов, к уплате в бюджет задекларированы значительно большие суммы налогов.

В частности:

201,1 млн грн налога на доходы физических лиц (НДФЛ), что на 42% (60 млн грн) больше, чем в прошлом.

34,3 млн. грн. военного сбора – на 23% (6,5 млн. грн.) больше, чем в январе 2024 года.

Рекордсмен заплатил 41 млн грн налогов

Сообщается, что семь украинцев задекларировали налоговые обязательства на сумму более 1 млн. грн. Три из них уплатят более 10 млн грн налогов и сборов с доходов, полученных за границей.

Лидером среди декларантов стал житель Житомирской области. Он уплатит в бюджет 42,1 млн гривен.

Кроме того, почти 4 тысячи человек подали декларации, чтобы получить налоговую скидку. Им вернут 26,3 млн. грн.

В ГНС напоминают, что кампания декларирования доходов продлится до 1 мая 2025 года.

Кто и в какие сроки должен подать декларацию, читайте по ссылке подробнее.