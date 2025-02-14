Лідером за декларуванням доходів став мешканець Житомирщини: скільки податків сплатить

У січні 2025 року українці подали понад 16 тисяч податкових декларацій. Загальний задекларований дохід становив 16,2 млрд гривень.

Про це повідомляє пресслужба Державної податкової служби.

Українці неохоче декларують доходи

За даними відомства, українці задекларували на 17 % (2,3 млрд грн) менше коштів, ніж за аналогічний період 2024 року.

Але у ДПС зауважують, що попри зменшення загальної суми доходів, до сплати в бюджет задекларовано значно більші суми податків.

Зокрема:

201,1 млн грн податку на доходи фізичних осіб (ПДФО), що на 42% (60 млн грн) більше, ніж торік.

34,3 млн грн військового збору – на 23% (6,5 млн грн) більше, ніж у січні 2024 року.

Рекордсмен заплатив 41 млн грн податків

Повідомляється, що сім українців задекларували податкові зобов’язання на суму понад 1 млн грн. Троє з них сплатять понад 10 млн грн податків і зборів із доходів, отриманих за кордоном.

Лідером серед декларантів став мешканець Житомирщини. Він сплатить до бюджету 42,1 млн гривень.

Крім того, майже 4 тисячі осіб подали декларації, щоб отримати податкову знижку. Їм повернуть 26,3 млн грн.

У ДПС нагадують, що кампанія декларування доходів триватиме до 1 травня 2025 року.

Хто і в які терміни має подати декларацію, детальніше читайте за посиланням.