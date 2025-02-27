Налогообложение доходов украинцев за границей: что нужно знать

Украинцам, получающим доход за пределами Украины, важно помнить о своих налоговых обязательства. Граждане должны подать право на получение доходов и уплатить налоги.

Об этом сообщает Государственная налоговая служба (ГНС).

Какие налоги нужно уплатить?

В ведомстве отмечают, что любой доход, полученный за границей, подлежит налогообложению в Украине.

Он облагается налогом по ставкам:

18% – налог на доходы физических лиц (НДФЛ);

1,5% – военный сбор (но только для доходов, полученных до 1 января 2025 года).

В ГНС уточняют, что если доход был получен в иностранной валюте, то сумма перечисляется в гривну по официальному курсу НБУ на день начисления дохода.

Как избежать двойного налогообложения?

Тем украинцам, которые уже уплатили налоги за границей, в Украине повторно не придется платить налог на доходы. Но важно, чтобы эта страна имела с Украиной соглашение об избежании двойного налогообложения.

Что нужно сделать?

Получить справку из налоговой иностранной страны об уплаченных налогах. ▪️

Легализовать ее в той стране, где были уплачены налоги (например, через консульство или органы, к полномочиям которых относится легализация таких документов).

В ГНС обращают внимание, что засчитывается сумма уплаченного налога за пределами Украины в сумме, не превышающей сумму налога, которую нужно было бы уплатить в Украине.

То есть, если за границей вы уплатили налог в размере 100 тысяч. грн, а в Украине вами определено к уплате 80 тыс. грн. грн, то налог в Украине не уплачивается.

Но если же вы заплатили за границей 80 тыс. грн, а в Украине подлежит уплате 100 тыс. грн. грн налога, то вам нужно будет доплатить только разницу – 20 тыс. грн.

Что делать, если документов об уплате налогов нет?

В ГНС объясняют, что в таком случае необходимо подать заявление в украинскую налоговую по месту регистрации и перенести срок подачи декларации до 31 декабря.

Декларирование благотворительной помощи

Украинцам не нужно подавать декларацию и платить налоги, если они получали денежную или гуманитарную помощь от иностранных правительств или благотворительных фондов.

Но нужно подавать декларацию, если были получены другие доходы (например, зарплата или прибыль от фриланса), даже если получали благотворительную помощь.

Как подать декларацию, находясь за границей?

почтой – присылайте документы с описанием вложения не позднее чем за 5 дней до срока подачи.

по электронной почте – через систему электронного документооборота Украины.

Отметим, ГНС получила данные о финансовых счетах украинцев за рубежом в рамках международного автоматического обмена информацией.

Детальнее о том, к чему готовиться владельцам иностранных счетов после того, как налоговая сможет намного проще и быстрее находить тех, кто скрывает свои доходы за пределами Украины, читайте в материале Delo.ua.