Оподаткування доходів українців за кордоном: що варто знати

Українцям, які отримують дохід за межами України, важливо пам’ятати про свої податкові зобов’язання. Громадяни мають подати декларацію про отримання доходів та сплатити податки.

Про це повідомляє Державна податкова служба (ДПС).

Які податки необхідно сплатити?

У відомстві зауважують, що будь-який дохід, отриманий за кордоном, підлягає оподаткуванню в Україні.

Він оподатковується за ставками:

18 % – податок на доходи фізичних осіб (ПДФО);

1,5 % – військовий збір (але тільки для доходів, отриманих до 1 січня 2025 року).

У ДПС уточнюють, що якщо дохід був отриманий в іноземній валюті, то сума перераховуються в гривню за офіційним курсом НБУ на день нарахування доходу.

Як уникнути подвійного оподаткування?

Тим українцям, які вже сплатили податки за кордоном, в Україні повторно не доведеться сплачувати податок на доходи. Але важливо, щоб ця країна мала з Україною угоду про уникнення подвійного оподаткування.

Що потрібно зробити?

Отримати довідку з податкової іноземної країни про сплачені податки. ▪️

Легалізувати її у тій країні, в якій були сплачені податки (наприклад, через консульство або органи, до повноважень яких належить легалізація таких документів).

У ДПС звертають увагу, що зараховується сума сплаченого податку за межами України у сумі, що не перевищує суму податку, яку потрібно було б сплатити в Україні.

Тобто, якщо за кордоном ви сплатили податок у розмірі 100 тис. грн, а в Україні вами визначено до сплати 80 тис. грн, то податок в Україні не сплачується.

Але якщо ж ви сплатили за кордоном 80 тис. грн, а в Україні підлягає сплаті 100 тис. грн податку, то вам потрібно буде доплатити тільки різницю – 20 тис.

Що робити, якщо документів про сплату податків немає?

У ДПС пояснюють, що в такому випадку необхідно подати заяву до української податкової за місцем реєстрації та перенести термін подачі декларації до 31 грудня.

Декларування благодійної допомоги

Українцям не потрібно подавати декларацію та платити податки, якщо вони отримували грошову чи гуманітарну допомогу від іноземних урядів або благодійних фондів.

Але потрібно подавати декларацію, якщо були отримані інші доходи (наприклад, зарплата або прибуток від фрілансу), навіть якщо отримували благодійну допомогу.

Як подати декларацію, перебуваючи за кордоном?

поштою – надсилайте документи з описом вкладення не пізніше ніж за 5 днів до кінцевого терміну подання.

електронною поштою – через систему електронного документообігу України.

Зауважимо, ДПС отримала дані про фінансові рахунки українців за кордоном у рамках міжнародного автоматичного обміну інформацією.

Детальніше про те, до чого готуватись власникам іноземних рахунків після того, як податкова зможе набагато простіше та швидше знаходити тих, хто приховує свої доходи за межами України, читайте в матеріалі Delo.ua.