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В Україні вже понад 3000 мільйонерів: наймолодшому всього три роки
3186 українців протягом січня – лютого вже прозвітували про отримані у 2024 році доходи у розмірі понад 1 млн грн. Загальна сума задекларованих ними доходів становить 21,8 млрд гривень. До сплати в бюджет цими платниками визначено 269,6 млн грн податку на доходи фізичних осіб та 44,6 млн грн військового збору.
Про це повідомляє пресслужба Державної податкової служби.
Мільйонер у 3 роки
Як повідомляють у ДПСУ, наймолодшому "мільйонеру" всього 3,5 роки. Його уповноваженою особою задекларовано доходи у вигляді успадкування (отримання в дарунок) майна не від членів сім’ї першого та другого ступеня споріднення.
Натомість найстарший "мільйонер" – 96-річна мешканка Києва, яка задекларувала доходи від відчуження цінних паперів.
Де більше всього мільйонерів
Як зауважують в ДПСУ, 25 фізичних осіб самостійно задекларували до сплати податкові зобов’язання у сумі понад 1 млн грн:
- 6 осіб – мешканці м. Києва,
- 4 – Київської,
- 3 –Закарпатської
- по 2 – мешканці Сумської та Львівської,
- по 1 – мешканці Волинської, Дніпропетровської, Житомирської, Запорізької, Івано-Франківської, Тернопільської, Одеської та Херсонської областей.
Українці декларують доходи
Загалом за два місяці поточного року громадяни подали більше ніж 44 тис. декларацій, за результатами яких задекларовано доходи у сумі 36,2 млрд грн. Це на 62 %, або на 13,9 млрд грн більше, ніж в аналогічному періоді минулого року.
Найбільш активно декларували свої доходи мешканці м. Києва, Львівської та Дніпропетровської областей.
До сплати в бюджет задекларовано:
- податку на доходи фізичних осіб – 436,9 млн грн, що на 15 %, або на 54,5 млн грн більше, ніж за аналогічний період минулого року;
- військового збору – 80,3 млн грн, що на 15 %, або на 10,4 млн грн більше.
Крім того, задекларували право на податкову знижку понад 16 тис. осіб, яким буде повернуто з бюджету 105,7 млн гривень.
Нагадаємо, у січні 2025 року українці подали понад 16 тисяч податкових декларацій. Загальний задекларований дохід становив 16,2 млрд гривень.
Сім українців задекларували податкові зобов’язання на суму понад 1 млн грн. Троє з них сплатять понад 10 млн грн податків і зборів із доходів, отриманих за кордоном. Лідером серед декларантів став мешканець Житомирщини. Він сплатить до бюджету 42,1 млн гривень.
Кампанія декларування доходів триватиме до 1 травня 2025 року.Хто і в які терміни має подати декларацію, детальніше читайте за посиланням.