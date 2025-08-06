Ошибки в декларациях должностных лиц: НАПК выявило нарушение на 5,8 млрд грн

За первые шесть месяцев 2025 года чиновники подали более 706 тысяч деклараций. Каждая третья содержала ошибки в общей сложности на 5,8 млрд грн, а лишь 0,9% документов прошли проверку без нарушений.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Opendatabot.

Как и на сколько ошибаются чиновники?

В Украине пока достаточно мягкая ответственность за ошибки в декларациях, если речь идет о сумме менее 100 прожиточных минимумов (приблизительно 302 тысячи гривен). В таких случаях должностным лицам грозит только дисциплинарное взыскание: выговор, увольнение или лишение премии. Именно такие нарушения выявили почти в половине проверок — 45% (558 случаев).

Если же сумма больше, ответственность уже более серьезная — административная или даже уголовная, в зависимости от обстоятельств.

Каждая третья проверенная декларация (423 случая) содержала признаки сознательного внесения ложных данных – нарушение статьи 366-2 УКУ. Общая сумма таких "погрешностей" превысила 5,8 миллиарда гривен, в среднем - 13,6 млн грн на декларацию. По этой статье в 2024 году было открыто 358 уголовных дел, а в этом году — еще 258. Впрочем, эффективность расследований низкая: только около 9% доходят до подозрений. В прошлом году сообщили о подозрении 33 лицам, в этом году - 24. В суд попали только 6% дел в прошлом году и 7% в этом году.

Еще в 13% деклараций (159 случаев) должностные лица подали недостоверные сведения, что влечет административную ответственность по ст. 172-6 КУоАП. Сумма таких ошибок составила более 129,5 млн грн - примерно по 814 тысяч грн на декларацию. Штрафы колеблются от 17 000 до 42 500 грн.

В 21 декларации (2%) выявили признаки незаконного обогащения на общую сумму 646,2 млн. грн. (в среднем по 30,7 млн. грн.). За эти факты в прошлом году открыли 102 уголовных производства, но подозрение получили только 7 человек. В этом году — 52 производства и только 2 подозрения. До суда дошло только одно дело.

Еще 30 деклараций (3%) содержали признаки необоснованности активов более чем на 129,1 млн грн — в среднем 4,3 млн грн на каждый.

Интересно, что нарушения часто сочетаются: в 18 декларациях зафиксировали одновременно недостоверные данные и незаконное обогащение, а в 24 — недостоверные данные и необоснованные активы.

Напомним, более 17 тысяч украинцев официально стали миллионерами по результатам декларационной кампании в этом году относительно доходов за 2024 год — это на 1,3 тысячи больше, чем в прошлом году. В общей сложности они задекларировали 254 млрд грн.