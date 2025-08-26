Чиновники задекларували вдвічі більше криптовалюти, але не всі змогли пояснити її походження

У 2024 році посадовці зареєстрували у своїх деклараціях на 49% більше криптовалюти, аніж роком раніше. У 2,2 тис. поданих декларацій за 2024 рік зазначено криптоактиви на 786 млн грн.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Національного агенства з питань запобігання корупції (НАЗК).

Кошти в криптовалюті зростають щороку

У відомстві зауважують, що посадовці з кожним роком все активніше декларують криптовалюту, а саме.

за 2022 рік у 1,32 тис. деклараці й – на 371 млн грн;

за 2023 рік у 1,71 тис. декларацій – на 526 млн грн;

за 2024 рік у 2,2 тис. декларацій – на 786 млн грн.

Найпоширеніше порушення під час декларування криптовалюти

В НАЗК підкреслюють, що деякі декларанти намагаються використовувати криптовалюту для «приховування» незаконно набутих статків.

Тому відомство здійснює верифікацію задекларованих криптоактивів у мережі блокчейн та встановлює їхню реальну приналежність декларанту або членам його сім’ї.

В НАЗК повідомляють, що найпоширеніше порушення під час декларування криптовалюти полягає у неможливості підтвердити її наявність. Часто посадовці декларують значні криптоактиви, не надаючи підтверджень їхньої реальності:

відсутні верифіковані адреси криптогаманців,

відсутні біржові виписки чи скриншоти.

"Зазвичай йдеться про активи, які, за словами декларантів, були придбані багато років тому за символічні суми. Декларування неіснуючих активів є свідомим порушенням, яке неможливо пояснити неуважністю чи необізнаністю з правилами", - підкреслюють в НАЗК.

Там додають, що серед найчастіших пояснень декларантів, що зазначили непідтверджену криптовалюту, — втрата доступу до гаманця через забутий пароль, викрадення апаратного носія або втрату фізичного ключа.

"Проте вони не надають жодних документальних доказів, хоча сучасні криптогаманці зазвичай передбачають механізми відновлення. Інше поширене пояснення — придбання активів за готівку через невстановлених осіб або нелегальні сервіси без будь-яких підтверджуючих документів", - зазначають в НАЗК..

Також поширеним видом порушень є подання недостовірних даних щодо реальних криптовалютних активів: їхньої вартості, кількості та дати набуття. Крім того трапляються випадки навмисного заниження вартості на момент набуття, щоб уникнути додаткових питань щодо походження коштів.

Яскраві випадки

За результатами повних перевірок декларацій НАЗК виявило такі випадки порушень, зокрема:

ексначальник управління ДМС в Одеській області у декларації за 2023 рік зазначив недостовірні відомості про 37 Bitcoin (BTC) дружини вартістю понад 57,7 млн грн, яку не зміг підтвердити.

ексначальник Південно-Східного міжрегіонального управління юстиції (м. Дніпро) у щорічній декларації за 2021 рік зазначив дохід від продажу криптовалюти на понад 2,5 млн грн. За його словами, ці кошти він отримав у результаті відчуження цифрового активу у відділенні обміну валют, але під час повної перевірки з’ясувалося, що фактичного отримання зазначених коштів не було.

заступник директора ДП “Зал офіційних делегацій” у деклараціях за 2022, 2023 роки зазначив про наявність у нього 10 Bitcoin (BTC) вартістю понад 5,8 млн грн. Посадовець не надав підтверджуючих документів щодо відображеного активу, разом з тим зазначив, що помилився під час заповнення декларацій.

Представники силових структур найчастіше декларують криптовалюту

Як повідомляли в "Опендатабот", особливо активно криптовалюту декларують представники силових структур. Найбільше — у Національній поліції України: 322 декларації, у яких згадується криптовалюта. Це 15% від усіх таких декларантів.

Прокуратура також не відстає: криптовалюта вказана у 240 деклараціях прокурорів. Судді ж подали 227 таких документів, а у міських радах знайшлося 119 чиновників із цифровими активами.

Серед представників ЗСУ криптовалюта виявилася у 77 деклараціях. Ще у 38 випадках крипту задекларували представники НАБУ.

Найбільше біткоїнів задекларував Олег Бондаренко, голова Комітету Верховної Ради з питань екологічної політики. На його рахунку 80 BTC, що станом на 1 квітня дорівнює 279,4 млн гривень. У категорії ефіріуму (ETH) лідером став депутат Сергій Майзель — він володіє 200 токенами, еквівалентними 15,5 млн гривень. А от рекорд за кількістю криптодоларів належить начальнику департаменту Офісу Генерального прокурора Віталію Бровку — у його декларації фігурує 847 908 USDT, що оцінюється у 35 млн гривень.

Нагадаємо, за перші шість місяців 2025 року посадовці подали понад 706 тисяч декларацій. Кожна третя містила помилки — загалом на 5,8 млрд грн, а лише 0,9% документів пройшли перевірку без порушень.