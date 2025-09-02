НБУ не поддерживает включение криптовалют в международные резервы

Национальный банк Украины не поддерживает идею включения виртуальных активов в состав международных резервов из-за высоких рисков и отсутствия четкого законодательного урегулирования.

Как пишет Delo.ua, об этом заявил первый заместитель председателя НБУ Сергей Николайчук в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Криптовалюты как международные резервы

"Подавляющее большинство криптовалют остается высокорисковым активом, в то время как ключевым принципом управления международными резервами является безопасность. Резкие падения и всплески курсовой стоимости ВА будут негативно влиять на общий объем резервов", - подчеркнул он.

Николайчук отметил, что в мире до сих пор нет единого определения виртуальных активов и четкого законодательного регулирования сделок с ними. Хотя некоторые страны включают криптоактивы в свои резервы, это скорее исключение, чем правило.

Он также подчеркнул, что включение криптоактивов в резервы могло бы усложнить процесс евроинтеграции Украины. По мнению регулятора, резервы должны оставаться ликвидными, надежными и безопасными, как это практикует Европейский центральный банк.

Николайчук добавил, что подобные изменения не соответствовали бы требованиям Технического меморандума в рамках программы расширенного финансирования с МВФ.

Регулировка рынка криптовалют

24 апреля Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал до первого чтения доработанный законопроект о регулировании и налогообложение виртуальных активов

Законопроект предусматривает, в частности, изменение регулятора — если раньше предполагалось, что ответственность будет возложена на Национальную комиссию по ценным бумагам, теперь, вероятно, эту функцию выполнит Национальный банк Украины. Окончательное решение, однако, будет оставаться за Кабинетом министров, и оно еще не согласовано.

Также в законопроекте предлагается упрощенная классификация виртуальных активов - их делят на три основных категории. Такой подход позволит снизить административную нагрузку как для государства, так и для пользователей.

Предусмотрена и упрощенная процедура лицензирование - например, для компаний, уже имеющих соответствующие лицензии в странах с надежным финансовым регулированием, в частности в Германии.

10 июня народные депутаты зарегистрировали законопроект №13356, который предлагает включить виртуальные активы в золотовалютные резервы Нацбанка. Однако Сергей Николайчук уточнил, что НБУ не участвовал ни в каких консультациях по этому законопроекту.