НБУ не підтримує включення криптовалют до міжнародних резервів

Національний банк України не підтримує ідею включення віртуальних активів до складу міжнародних резервів через високі ризики та відсутність чіткого законодавчого врегулювання.

Як пише Delo.ua, про це заявив перший заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Криптовалюти як міжнародні резерви

"Переважна більшість криптовалют залишається високоризиковим активом, тоді як ключовим принципом управління міжнародними резервами є безпечність. Різкі падіння й сплески курсової вартості ВА негативно впливатимуть на загальний обсяг резервів", – наголосив він.

Ніколайчук зазначив, що у світі досі немає єдиного визначення віртуальних активів та чіткого законодавчого регулювання операцій з ними. Хоча деякі країни включають криптоактиви до своїх резервів, це радше виняток, ніж правило.

Він також наголосив, що включення криптоактивів до резервів могло б ускладнити процес євроінтеграції України. На думку регулятора, резерви мають залишатися ліквідними, надійними та безпечними, як це практикує Європейський центральний банк.

Ніколайчук додав, що подібні зміни не відповідали б вимогам Технічного меморандуму в межах програми розширеного фінансування з МВФ.

Регулювання ринку криптовалют

24 квітня Комітет Верховної Ради із питань фінансів, податкової та митної політики підтримав до першого читання доопрацьований законопроєкт про регулювання та оподаткування віртуальних активів.

Законопроєкт передбачає, зокрема, зміну регулятора — якщо раніше передбачалося, що відповідальність буде покладено на Нацкомісію з цінних паперів, тепер, ймовірно, цю функцію виконає Національний банк України. Остаточне рішення, однак, залишатиметься за Кабінетом міністрів, і воно ще не узгоджене.

Також у законопроєкті пропонується спрощена класифікація віртуальних активів — їх поділять на три основні категорії. Такий підхід дозволить зменшити адміністративне навантаження як для держави, так і для користувачів.

Передбачено й спрощену процедуру ліцензування — наприклад, для компаній, які вже мають відповідні ліцензії в країнах з надійним фінансовим регулюванням, зокрема в Німеччині.

10 червня народні депутати зареєстрували законопроєкт №13356, який пропонує включити віртуальні активи до золотовалютних резервів Нацбанку. Проте Сергій Ніколайчук уточнив, що НБУ не брав участі в жодних консультаціях щодо цього законопроєкту.