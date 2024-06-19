Новий закон про криптовалюти може бути прийнятий у 2025 році - оцінки експерта

Навесні МВФ передбачив необхідність оновлення профільного закону щодо віртуальних активів в рамках програми Механізму розширеного фінансування для України. Тож новий документ мають спільно розробити НБУ та НКЦПФР за технічної допомоги МВФ та після консультацій із його співробітниками. Цю роботу необхідно провести до кінця грудня 2024 року. Про все це Юрій Бойко, член НКЦПФР розповів в інтерв’ю Delo.ua.



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"Наразі, Комісія та НБУ вже розпочали активну роботу із експертами МВФ. Ми очікуємо їх висновки та пропозиції найближчим часом", - зазначає Бойко.

Таким чином, вдасться привести законодавство у відповідність до кращих міжнародних практик, враховуючи цілі економічного розвитку та пом'якшуючі ризики для цінової та фінансової стабільності.

"Окрім того, ми зараз активно аналізуємо досвід Європейського органу з цінних паперів і ринків (ESMA) з приводу впровадження Регламенту MiCA. Також налагоджуємо тісну співпрацю із національними регуляторами ЄС, аби зрозуміти проблеми, з якими вони зіткнулися під час імплементації МіСА", - говорить Бойко.

Експерт зазначив, що згідно з меморандумом МВФ, новий законопроект з віртуальних активів буде розроблено до кінця 2024 року. Після цього можна очікувати, що документ приймуть не раніше першої половини 2025 року.

"Зараз строки розробки та прийняття законопроекту залежать від того, як швидко ми зможемо отримати та опрацювати рекомендації МВФ", - каже Юрій Бойко.

Як зараз відбувається оподаткування доходу з криптоактивів

Наразі оподаткування операцій з віртуальними активами здійснюється за загальними правилами та ставками, встановленими Податковим кодексом України для фізосіб, каже Юрій Бойко. Тобто, дохід, отриманий фізособою від продажу ВА, включається до загального річного оподатковуваного доходу, незалежно від місцезнаходження джерела його виплати.

При цьому оподаткуванню підлягає сума коштів, яка отримується платником податків від операцій з віртуальними активами. Фізична особа - платник податку зобов’язаний включити суму таких доходів до загального річного оподатковуваного доходу та подати податкову декларацію про майновий стан і доходи за наслідками звітного податкового року. Після цього він сплачує податки з таких доходів:

ПДФО у розмірі 18%,

військовий збір у розмірі 1,5 %.

"Зрозуміти статистику декларування цих доходів досить складно, оскільки, за існуючими правилами, вони мають потрапити або у категорію "доходи, отримані від нерезидентів", або “інші доходи". В цих категоріях можуть бути представлені доходи, що не пов'язані із криптоактивами. Як наслідок, більш детально розшифрувати таку інформацію можливо лише за результатами документальних перевірок, проведення яких щодо фізосіб суттєво обмежено на період воєнного стану”, - пояснює Бойко.

Більше про ситуацію з регулюванням ринку криптовалют в Україні, читайте в матеріалі Delo.ua "Навіщо МВФ долучився до розробки українського законопроєкту про криптоактиви. Розповідає Юрій Бойко, НКЦПФР".