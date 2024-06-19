Новый закон о криптовалютах может быть принят в 2025 году - оценки эксперта

Весной МВФ предусмотрел необходимость обновления профильного закона по виртуальным активам в рамках программы Механизма расширенного финансирования для Украины. Поэтому новый документ должны совместно разработать НБУ и НКЦБФР при технической помощи МВФ и после консультаций с его сотрудниками. Эту работу нужно провести до конца декабря 2024 года. Обо всем этом Юрий Бойко, член НКЦБФР рассказал в интервью Delo.ua.

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"Сейчас Комиссия и НБУ уже начали активную работу с экспертами МВФ. Мы ожидаем их выводы и предложения в ближайшее время", - отмечает Бойко.

Таким образом, удастся привести законодательство в соответствие с лучшими международными практиками, учитывая цели экономического развития и смягчающие риски для ценовой и финансовой стабильности.

"Кроме того, мы сейчас активно анализируем опыт Европейского органа по ценным бумагам и рынкам (ESMA) по внедрению Регламента MiCA. Также налаживаем тесное сотрудничество с национальными регуляторами ЕС, чтобы понять проблемы, с которыми они столкнулись во время имплементации МиСА", - говорит Бойко.

Эксперт отметил, что согласно меморандуму МВФ новый законопроект по виртуальным активам будет разработан до конца 2024 года. После этого можно ожидать, что документ будет принят не раньше первой половины 2025 года.

"Сейчас сроки разработки и принятия законопроекта зависят от того, как быстро мы сможем получить и проработать рекомендации МВФ", – говорит Юрий Бойко.

Как сейчас происходит налогообложение дохода по криптоактивам

В настоящее время налогообложение операций с виртуальными активами осуществляется по общим правилам и ставкам, установленным Налоговым кодексом Украины для физлиц, говорит Юрий Бойко. То есть доход, полученный физлицом от продажи ВА, включается в общий годовой налогооблагаемый доход, независимо от местонахождения источника его выплаты.

При этом налогообложению подлежит сумма средств, получаемая налогоплательщиком от операций с виртуальными активами. Физическое лицо - налогоплательщик обязан включить сумму таких доходов в общий годовой налогооблагаемый доход и подать налоговую декларацию об имущественном состоянии и доходах по результатам отчетного налогового года. После этого он платит налоги с таких доходов:

НДФЛ в размере 18%,

военный сбор в размере 1,5%.

"Понять статистику декларирования этих доходов достаточно сложно, поскольку, по существующим правилам, они должны попасть либо в категорию "доходы, полученные от нерезидентов", либо другие доходы". В этих категориях могут быть представлены доходы, не связанные с криптоактивами. Как следствие, более подробно расшифровать такую информацию можно только по результатам документальных проверок, проведение которых относительно физлиц существенно ограничено на период военного положения", - объясняет Бойко.

Больше о ситуации с регулированием рынка криптовалют в Украине, читайте в материале Delo.ua "Зачем МВФ приобщился к разработке украинского законопроекта о криптоактивах. Рассказывает Юрий Бойко, НКЦБФР".