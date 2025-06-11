В Україні може з’явитися власний крипторезерв: у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт

Депутати зареєстрували в у Верховній Раді законопроєкт, який дає право Національному банку включати віртуальні активи до золотовалютних резервів. Цей крок сприяє включенню України у світові фінансові інновації.

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Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на законопроєкт № 13356 про внесення змін до Закону України «Про Національний банк України», який був зареєстрований 10. червня.

Тексту документу наразі ще немає.

Як повідомив заступник голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк, який є одним із авторів даного законопроєкту, Нацбанку надаватиметься право включати в віртуальні активи до резервів України. Обсяг цих вкладень, а також конкретні токени або монети регулятор зможе визначати самостійно, спираючись на власні критерії. Тобто це не зобовʼязання і залишається це на професійний вибір самого НБУ.

«Ми тільки даємо таку можливість НБУ. Ми не говоримо, яку частину резервів йому слід тримати в криптоактивах, наприклад, умовні 10-15%. Ми не порушуємо наших міжнародних зобов’язань, особливо перед МВФ. І ми не вимагаємо від НБУ відразу ж перевести частину резервів у криптоактиви. Це про можливість, а не зобов’язання», — підкреслив Железняк.

Він вважає, що такий крок інтегрує Україну у світові фінансові інновації. А правильне управління крипто-резервами допоможе зміцнити макроекономічну стабільність та створить нові можливості для розвитку цифрової економіки.

Світова практика

Железняк нагадав, що ця ідея не є новою:

США вже формують стратегічний крипто-резерв та багато ініціатив на рівні окремих штатів;

Сальвадор;

Китай використав BTC для залучення $20 млрд;

Швейцарія, Бразилія, Пакистан, Киргизстан, деякі країни ЄС, та сама Чехія, також працюють над включенням віртуальних активів до резервів.

Регулювання ринку криптовалют

24 квітня Комітет Верховної Ради із питань фінансів, податкової та митної політики підтримав до першого читання доопрацьований законопроєкт про регулювання та оподаткування віртуальних активів.

Законопроєкт передбачає, зокрема, зміну регулятора — якщо раніше передбачалося, що відповідальність буде покладено на Нацкомісію з цінних паперів, тепер, ймовірно, цю функцію виконає Національний банк України. Остаточне рішення, однак, залишатиметься за Кабінетом міністрів, і воно ще не узгоджене.

Також у законопроєкті пропонується спрощена класифікація віртуальних активів — їх поділять на три основні категорії. Такий підхід дозволить зменшити адміністративне навантаження як для держави, так і для користувачів.

Передбачено й спрощену процедуру ліцензування — наприклад, для компаній, які вже мають відповідні ліцензії в країнах з надійним фінансовим регулюванням, зокрема в Німеччині.

Додамо, що через відсутність регулювання ринку криптовалют Україна зазнала значних економічних втрат, а саме: 48,8 мільярда доларів доходів населення та компаній, а також 4 мільярди доларів податкових надходжень.