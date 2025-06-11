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В Украине может появиться собственный криптозерв: в Верховной Раде зарегистрировали законопроект

биткоин
В парламенте зарегистрировали законопроект о крипторезерве / Freepik

Депутаты зарегистрировали в Верховной Раде законопроект, дающий право Национальному банку включать виртуальные активы в золотовалютные резервы. Этот шаг способствует включению Украины в мировые финансовые инновации.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на законопроект №13356 о внесении изменений в Закон Украины "О Национальном банке Украины", зарегистрированный 10 июня.

Текста документа пока нет.

Как сообщил заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк, являющийся одним из авторов данного законопроекта, Нацбанку будет предоставляться право включать в виртуальные активы в резервы Украины. Объем этих вложений, а также конкретные токены или монеты, регулятор сможет определять самостоятельно, опираясь на собственные критерии. То есть, это не обязательство и остается это на профессиональный выбор самого НБУ.

"Мы только даем такую возможность НБУ. Мы не говорим, какую часть резервов ему следует содержать в криптоактивах, например условные 10-15%. Мы не нарушаем наших международных обязательств, особенно перед МВФ. И мы не требуем от НБУ сразу же перевести часть резервов в криптоактивы. Это о возможности, а не об обязательствах", — подчеркнул Железняк.

Он считает, что такой шаг интегрирует Украину в мировые финансовые инновации. А правильное управление крипторезервами поможет укрепить макроэкономическую стабильность и создаст новые возможности для развития цифровой экономики.

Мировая практика

Железняк напомнил, что эта идея не новая:

  • США уже формируют стратегический крипторезерв и многие инициативы на уровне отдельных штатов;
  • Сальвадор;
  • Китай использовал BTC для привлечения $20 млрд;
  • Швейцария, Бразилия, Пакистан, Кыргызстан, некоторые страны ЕС, и сама Чехия, также работают над включением виртуальных активов в резервы.

Регулировка рынка криптовалют

24 апреля Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал до первого чтения доработанный   законопроект о регулировании   и налогообложение виртуальных активов

Законопроект предусматривает, в частности, изменение регулятора — если раньше предполагалось, что ответственность будет возложена на Национальную комиссию по ценным бумагам, теперь, вероятно, эту функцию выполнит Национальный банк Украины. Окончательное решение, однако, будет оставаться за Кабинетом министров, и оно еще не согласовано.

Также в законопроекте предлагается   упрощенная классификация   виртуальных активов   — их делят на три основных категории. Такой подход позволит снизить административную нагрузку как для государства, так и для пользователей.

Предусмотрена и упрощенная процедура   лицензирование   — например, для компаний, уже имеющих соответствующие лицензии в странах с надежным финансовым регулированием, в частности в Германии.

Добавим, что из-за отсутствия регулирования рынка криптовалют Украина понесла значительные экономические потери, а именно: 48,8 миллиарда долларов доходов населения и компаний, а также 4 миллиарда долларов налоговых поступлений.

Автор:
Светлана Манько