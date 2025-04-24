Финкомитет единогласно поддержал законопроект о налогообложении виртуальных активов

Комитет ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал до первого чтения доработанный законопроект о регулировании и налогообложении виртуальных активов.

Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Ярослав Железняк.

По его словам, "за" законопроект единогласно выступили все 25 членов комитета.

"Наш Комитет поддержал до первого чтения доработанный законопроект о регулировании и налогообложении виртуальных активов. За — 25, единогласно", — написал он.

Железняк напомнил, что предполагается льготный период налогообложения в 2026 году на уровне 5%.

Новый документ включает ключевые аспекты регулирования рынка криптоактивов, а именно: определяет порядок обращения, устанавливает ответственных регуляторов и вводит налоговые правила для физических и юридических лиц.

Глава Финкомитета Даниил Гетманцев написал, что все виртуальные активы делятся на три категории: токены с привязкой к активам, токены электронных денег и другие виртуальные активы, классификацию которых будет осуществлять регулятор.

Определены также механизмы приобретения права собственности, прозрачные правила публичного предложения активов (включая требование к "белой книге"), а также требования к поставщикам услуг — таким как биржи, хранители и провайдеры переводов.

Компании, предоставляющие услуги в сфере обращения виртуальных активов резидентам Украины, обязаны будут становиться на учет в контролирующих органах и отчитываться об операциях. За несоблюдение этих требований предусмотрены штрафы, которые на переходном этапе будут уменьшены.

Налоговые изменения для физических и юридических лиц

Отдельная часть законопроекта посвящена налоговым изменениям. Для физических лиц предлагается уплачивать налог на прибыль по итогам года, по схеме: доход от продаж минус расходы на покупку. Обмен криптовалют между собой не будет облагаться налогом. Продажа активов в сумму одной минимальной зарплаты также будет происходить без налогов.

Кроме того, до конца 2025 года будет действовать льготная ставка НДФЛ – 5% вместо стандартных 18%.

Для юридических лиц предусмотрен механизм налогообложения, аналогичный операциям с ценными бумагами, с возможностью корректировки финансового результата. Компаниям, не имеющим соответствующей лицензии, будет запрещено проводить криптооперации во избежание злоупотреблений.

Также в сфере крипт нельзя будет работать на упрощенной системе налогообложения, в частности в статусе ФЛП.

НДС не будет применяться большинство криптоопераций, за исключением NFT и активов, подтверждающих права на услуги или имущество.

Гетманцев подчеркивает, что упорядочение крипторинка является давно назревшим решением и может иметь весомый эффект для государственного бюджета.

Теперь законопроект ожидает рассмотрения в сессионном зале. По мнению Гетманцева, медлить с принятием нельзя, ведь документ формирует прозрачные правила игры для всех участников рынка.

Добавим, что из-за отсутствия регулирование рынка криптовалют Украина понесла значительные экономические потери, а именно: 48,8 миллиарда долларов доходов населения и компаний, а также 4 миллиарда долларов налоговых поступлений.