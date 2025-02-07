Криптовалюты в Украине станут легальными к лету 2025 года — Гетманцев

Легализация криптовалюты в Украине запланирована на лето 2025 года. Основные положения законопроекта уже завершены.

Об этом заявил глава Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев, пишет Mezha.Media.

Он отметил, что основная часть законопроекта о легализации криптовалюты уже готова полностью и сейчас ведутся дискуссии по финансовому мониторингу операций и налогообложению.

Гетманцев подчеркнул, что никаких бонусов или льгот для криптовалюта не будет. Прежде всего, международные эксперты, с которыми совещаются по вопросам легализации, считают, что предоставление льгот отдельным видам активов может привести к дисбалансу налоговой нагрузки на традиционные индустрии, использующие криптовалюту. Планируется, что криптовалюта будет облагаться налогом на уровне, аналогичном другим инвестиционным активам с нормальными ставками налога.

Одной из самых больших проблем, которую еще предстоит решить при легализации криптовалют, является определение налогового объекта для тех, кто уже владеет криптоактивами, но не могут доказать, что потратили какие-то деньги на его приобретение. В таком случае, когда закон вступит в силу, таким субъектам придется платить налог не с прибыли, а с полной суммы, уже имеющейся в криптовалюте.

Гетманцев отметил, что регулированием криптовалюты будет заниматься Национальный банк Украины, но в дальнейшем это может измениться.

"Я считаю, что теоретически это должна быть Национальная комиссия по ценным бумагам. Но к сожалению, мы видим, что этот орган, у нас, в нашем конкретном государстве, не институционально способен, чтобы овладеть соответствующими отношениями и урегулировать таким образом, как с вверенной ему отраслью справляется Национальный банк… Поэтому мы считаем – сказал он.

Легализация криптовалюты

Украина понесла значительные экономические потери из-за отсутствия регулирования криптосферы, а именно: 48,8 миллиарда долларов доходов населения и компаний, а также 4 миллиарда долларов налоговых поступлений. Решением этого вопроса должен стать законопроект №10225-1, разработанный Минцифры совместно с бизнесом. Он был зарегистрирован в Верховной Раде в сентябре 2024 года.

Законопроект №10225-1 предусматривает:

льготное налогообложение доходов от операций с криптой для физических лиц на 8 лет: 5% в первые 3 года, 9% в последующие 5 лет и 18% после 8 лет;

налог на прибыль для криптопровайдеров сохранится на уровне 18% или 9% налога на выведенный капитал при использовании специального режима Действие.

Ранее в Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины (НКЦБФР) прокомментировали заявление народного депутата Даниила Гетманцева о легализации криптоактивов в I-II квартале 2025 года.