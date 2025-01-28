В Украине заблокировали криптовалютную биржу Kuna

По распоряжению Госспецсвязи криптобиржа Kuna официально заблокирована на территории Украины. Интернет-провайдеры уже приступили к блокированию доступа к платформе, а пользователи получили соответствующие предупреждения по электронной почте.

Как сообщил основатель Kuna Михаил Чобанян, доступ к бирже потеряли только украинские пользователи, поскольку инфраструктура площадки находится на облачных серверах в Европе. Он заявил, что надеется в ближайшее время получить информацию о сути претензий со стороны Бюро экономической безопасности, поскольку представители компании не были приглашены на судебное заседание.

"Интересно, как все совпало с моим участием в Давосе, озвученными Трампом стратегическими планами по крипте и началом обсуждения закона о крипте в Украине. Возможно, это никак не связано. Криптанам в Украине объяснять, как свободно пользоваться криптой, не нужно, поэтому наблюдаем за криптореволюцией в США, добавлением битка к ЗВР (золотовалютных резервов – ред.) и ценой мемкоина TRUMP", — добавил Чобанян.

В распоряжении Госспецсвязи от 22 января 2025 указывается, что блокирование осуществлено по постановлению Шевченковского районного суда Киева по обращению БЭБ.

Скриншот распоряжения Госспецсвязи о блокировке Kuna.io

После этого большинство провайдеров уже выполнили требование Госспецсвязи и заблокировали криптобиржу Kuna, а пользователи получили по электронной почте письма о блокировании сервиса в Украине от основателя, пишет dev.ua. Что будет с криптобиржой дальше, Чобанян пообещал сообщить со временем, как будет что-либо известно.

Скриншот письма о блокировке от Kuna

На момент публикации Delo.ua не удалось зайти на Kuna.io через мобильный интернет "Киевстар" и "Vodafone Украина", как и через интернет-провайдера "Информационные технологии". В то же время у абонента "Триолана" страница биржи открылась — сообщений о заблокированном доступе не было.

Михаил Чобанян – пионер криптовалютного рынка в Украине, а его проект криптобиржи Kuna стал одной из крупнейших площадок торговли криптой в Украине. Ранее в интервью Delo.ua он выразил разочарование украинским крипторинком и сомнения в его развитии.