Криптовалюти в Україні стануть легальними до літа 2025 року - Гетманцев

Легалізація криптовалют в Україні запланована на літо 2025 року. Основні положення законопроєкту вже завершено.

Про це заявив голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, пише Mezha.Media.

Він зазначив, що основна частина законопроєкту про легалізацію криптовалюти вже готова повністю й зараз ведуться дискусії щодо фінансового моніторингу операцій та щодо оподаткування.

Гетманцев підкреслив, що ніяких бонусів чи пільг для криптовалют не буде. Перш за все, міжнародні експерти, з якими радяться щодо питань легалізації, вважають, що надання пільг окремим видам активів може призвести до дисбалансу податкового навантаження на традиційні індустрії, що використовують криптовалюту. Планується, що криптовалюта буде оподатковуватися на рівні, аналогічному іншим інвестиційним активам з нормальними ставками податку.

Однією з найбільших проблем, яку ще належить вирішити при легалізації криптовалют, є визначення податкового об'єкта для тих, хто вже володіє криптоактивами, але не можуть довести, що витратили якісь гроші на її придбання. У такому випадку, коли закон набуде чинності, таким суб’єктам доведеться сплачувати податок не з прибутку, а з повної суми, яка вже є у криптовалюті.

Гетманцев зазначив, що регулюванням кріптовалюти займатиметься Національний банк України, але надалі це може змінитися.

"Я вважаю, що теоретично це мала б бути Національна комісія з цінних паперів. Але на жаль, ми бачимо, що цей орган, у нас, у нашій конкретній державі, не є інституційно спроможним, аби опанувати відповідні відносини та врегулювати таким чином, як з довіреною йому галуззю справляється Національний банк… Тому ми вважаємо все ж таки, що на сьогоднішньому етапі це повинен бути Нацбанк", – сказав він.

Легалізація криптовалюти

Україна зазнала значних економічних втрат через відсутність регулювання криптосфери, а саме: 48,8 мільярдів доларів доходів населення та компаній, а також 4 мільярдів доларів податкових надходжень. Рішенням цього питання повинен стати законопроєкт №10225-1, розроблений Мінцифри спільно з бізнесом. Він був зареєстрований у Верховній Раді у вересні 2024 року.

Законопроєкт №10225-1 передбачає:

пільгове оподаткування доходів від операцій з криптою для фізичних осіб на 8 років: 5% у перші 3 роки, 9% у наступні 5 років і 18% після 8 років;

податок на прибуток для криптопровайдерів збережеться на рівні 18% або 9% податку на виведений капітал за умови використання спеціального режиму Дія.City.

Раніше у Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку України (НКЦПФР) прокоментували заяву народного депутата Данила Гетманцева про легалізацію криптоактивів у I-II кварталі 2025 року.