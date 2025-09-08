Запланована подія 2

Закон про легалізацію криптовалюти: НБУ окреслив "червоні лінії"

Андрій Пишний
Голова НБУ Андрій Пишний. Фото: facebook.com/pyshnyy

Національний банк вважає, що ухвалений Верховною Радою законопроєкт про віртуальні активи в першому читанні потребує суттєвого доопрацювання та попереджає про чіткі "червоні лінії", за які не можна виходити.

Як пише Delo.ua, про це заявив голова НБУ Андрій Пишний на конференції EBA Global Outlook.

Він прокоментував останні новини з теми законодавчого врегулювання ринку криптовалют в Україні.

Які ризики бачать в НБУ

За словами очільника регулятора, ухвалений у першому читанні законопроєкт можна вважати першим кроком до легалізації віртуальних активів.

Пишний вважає, що такі зміни є актуальними, адже тільки за перше півріччя 2025 року оборот компаній у сфері віртуальних активів, що діють на території України, становив близько 7 млрд дол. США.

"Наразі ухвалений документ не є досконалим, проте ми налаштовані доопрацювати його до другого читання разом із профільним Комітетом Верховної Ради України, міжнародними партнерами, учасниками ринку", - наголосив очільник НБУ.

Він додав, що регулятор має чітке розуміння своїх функцій та "червоних ліній", за які вихід неможливий.

"Насамперед це стосуєтесь статусу віртуальних активів – вони не можуть бути платіжним засобом. Також ми наполягаємо на чіткому визначенні регуляторів ринку віртуальних активів та розподілі їх повноважень на рівні закону, а не делегування повноважень Кабінетом Міністрів", - уточнив Пишний.

Крім того, на думку регулятора, потрібне чітке визначення умов обміну віртуальних активів на валютні цінності та повноважень НБУ, пов’язаних із цим питанням.

"Важливо, щоб віртуальні активи не стали інструментом для обходу обмежень НБУ, а їх легалізація не повинна підживлювати тіньовий сектор. Скоуп завдань великий – але ми вже працюємо над ними", - підсумував Пишний.

Зауважимо, в ухваленому Верховною Радою документі досі не визначено, хто буде регулятором ринку криптоактивів: Національний банк чи Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР).

Що в законопроєкті

У законопроєкті пропонується спрощена класифікація віртуальних активів — їх поділять на три основні категорії. Такий підхід дозволить зменшити адміністративне навантаження як для держави, так і для користувачів.

Передбачено й спрощену процедуру ліцензування — наприклад, для компаній, які вже мають відповідні ліцензії в країнах з надійним фінансовим регулюванням, зокрема в Німеччині.

Додамо, що через відсутність регулювання ринку криптовалют Україна зазнала значних економічних втрат, а саме: 48,8 мільярда доларів доходів населення та компаній, а також 4 мільярди доларів податкових надходжень. 

Раніше Delo.ua розбиралось в суті законопроєкту, а також питало у експертів про перспективи ринку криптоактивів в Україні.

Автор:
Світлана Манько