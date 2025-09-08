Легализация крипты: что это даст владельцам виртуальных активов, участникам рынка, госбюджету и движению страны в Европу

Легальному рынку крипты в Украине быть! В этом заинтересованы сами участники рынка, государство и наши международные партнеры. Законопроект, призванный унормировать новую цифровую реальность, принести средства государственному бюджету, защитить "профессиональных" участников крипторынка и обезопасить физлиц-собственников криптоактивов, а также приблизить Украину к цифровому Западу, был готов к рассмотрению в парламенте еще в апреле. Но был проголосован в первом чтении только 3 сентября.

Не вдаваясь в подробности того, почему законопроект не понравился руководству НКЦБФР, что, похоже, и стало причиной почти полугодовой задержки, есть основания предполагать, что активизация парламента в этом вопросе стала результатом давления со стороны международных партнеров.

Delo.ua разбиралось в сути законопроекта, а также спрашивало у экспертов о перспективах рынка криптоактивов в Украине.

Как будет выглядеть рынок крипты в Украине

Как должен выглядеть рынок крипты в Украине (в представлении народных депутатов) — подробно и публично описал глава парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев.

Принятый в первом чтении законопроект в частности предусматривает:

определение виртуального актива — это особый вид цифрового объекта (имущества), который существует в электронной форме благодаря технологии распределенного реестра (блокчейна).

Важно: виртуальные активы не являются деньгами и не могут использоваться как официальное средство платежа в Украине. Их правовой режим близок к режиму движимого имущества с точки зрения гражданского права. Вместе с тем законопроект предусматривает отождествление токенов электронных денег с электронными деньгами в понимании Закона Украины "О платежных услугах".

Проект разделяет все виртуальные активы на три основные категории:

токены с привязкой к активам — их стоимость стабилизируется путем привязки к активам, таким как валюта или имущество; токены электронных денег — привязаны к одной из официальных валют; другие виртуальные активы — категория, охватывающая активы, не относящиеся к первым двум типам.

Согласно законопроекту, регулятор рынка будет определять, какие именно виртуальные активы (кроме токенов с привязкой к активам и токенов электронных денег) будут относиться к этой категории.

Право собственности на виртуальные активы (ВА) приобретается через эмиссию, сделку, закон или решение суда и подтверждается владением средствами доступа, такими как криптографические ключи. Закон предусматривает презумпцию правомерности владения, если судом не установлено иное.

Публичное предложение ВА предусматривает оформление так называемой "белой книги" — документа с подробной информацией об активе, эмитентах и рисках. Допуск к торгам на торговых площадках также регулируется четкими процедурами, включая авторизацию и раскрытие информации.

"Белая книга" является обязательным документом для публичного предложения, которое должно быть правдивым, четким и не вводить в заблуждение. Маркетинговые сообщения должны соответствовать этой информации, содержать оговорки о рисках и не распространяться до обнародования "белой книги".

Поставщики услуг, связанных с оборотом ВА (хранение, торговля, перевод и т.д.), должны пройти авторизацию, отвечать организационным и финансовым требованиям и обеспечивать защиту клиентов.

Защита владельцев активов и клиентов происходит через прозрачность, раскрытие информации и меры против инсайдерской торговли, манипулирования рынком и незаконного разглашения информации.

Отдельно определяется вопрос налогообложения

Данило Гетманцев напоминает, что именно из-за налоговых вопросов так и не заработал предыдущий закон о виртуальных активах.

Законопроект предусматривает:

по налогу на доходы физических лиц:

— ведение отдельного (от других доходов и другой инвестиционной прибыли) налогообложения доходов от операций с виртуальными активами;

— налогообложение прибыли от операций с виртуальными активами, полученной в течение года, как разницы между доходами от продажи и расходами на приобретение ВА в течение года;

— физическое лицо должно само декларировать доходы и платить налоги;

Не облагаются : а) доходы от операций по обмену ВА на другие ВА, а также доходы от продажи ВА в пределах одной минимальной заработной платы; б) стоимость ВА, полученных в результате их эмиссии (создания) или безвозмездной передачи от их эмитентов или оферентов и/или полученных исключительно в обмен на персональные данные физического лица;

— убытки, полученные в предыдущие периоды (если продавали дешевле, чем покупали), учитываются до их погашения (за некоторым исключением);

— для виртуальных активов, приобретенных до вступления этого закона в силу, в случае их продажи в течение 2026 года, физические лица будут иметь право выбрать льготную ставку НДФЛ — 5%.

по налогу на прибыль юридических лиц:

— вводятся новые разницы для корректировки финансового результата (аналогично тому, как облагаются налогом операции с ценными бумагами);

— перечень расходов, учитываемых при совершении сделок с виртуальными активами, определяется Минфином по представлению регулятора.

по налогу на добавленную стоимость:

не является объектом обложения НДС:

— операции по выпуску (эмиссии), размещению в любых формах управления, продажи, обмена, погашения виртуальных активов, кроме: а) продажи и обмена NFT; б) продажи и обмена виртуальных активов, удостоверяющих право требовать передачи имущества или предоставления услуги;

— услуги поставщиков услуг, связанных с оборотом виртуальных активов (кроме консультационных услуг, облагаемых налогом на общих основаниях).

по упрощенной системе налогообложения:

— плательщикам единого налога запрещены операции с виртуальными активами;

— поставщики услуг, связанных с оборотом виртуальных активов, не вправе использовать упрощенную систему налогообложения.

в части администрирования:

— поставщики услуг, связанных с оборотом виртуальных активов, предоставляющих услуги резидентам Украины, обязаны встать на учет в контролирующих органах и предоставлять ежегодный отчет об операциях с такими активами в отношении физических и юридических лиц, являющихся резидентами Украины (это шаг к постепенному внедрению CARF и имплементации директивы DAC8);

— за невыполнение этих обязанностей предусматриваются штрафы для поставщиков услуг, связанных с оборотом виртуальных активов, применяемые в уменьшенных размерах в течение переходного периода (в 2026 году — 10% от установленного размера штрафа, в течение 2027-2029 годов — 25% от установленного размера штрафа).

Предполагается, что вышеперечисленные изменения в Налоговый кодекс заработают с 1 января 2026 года.

"Это вопрос об установлении понятных правил игры для участников рынка. Легализация крипты потенциально может иметь значительный эффект для бюджета. По данным исследования Global Ledger относительно потенциала налогообложения, если бы рынок крипты был легализован раньше, уже за 2021-2024 годы государство могло бы получить около 8,34 млрд грн налогов от зарегистрированных в Украине криптобирж (по ставке 18%) и еще до 6,53 млрд грн от налогообложения доходов граждан", — приводит цифры Данило Гетманцев.

Что ждет профессиональных участников рынка и собственников криптоактивов

Авторизация провайдеров

На сегодняшний день в Украине нет профессиональных участников криптовалютного рынка, поскольку для них отсутствует регуляторная рамка.

"Есть обменники, трейдеры, но они находятся вне правового поля и никоим образом не регулируются и не контролируются со стороны государства. На сегодняшний день не существует никаких специальных правил налогообложения ни для физических, ни для юридических лиц с точки зрения работы с виртуальными активами", — рассказывает в комментарии для Delo.ua адвокат, эксперт по международному налогообложению и регулированию криптовалюты, партнер Ecovis Bondar & Bondar Law Bureau Александра Никитина.

Законопроект предусматривает обязательную авторизацию провайдеров услуг с виртуальными активами по 9 видам деятельности. Авторизация — это, по сути, аналог лицензии, разрешительная процедура, которую должен пройти каждый участник рынка, желающий стать профессиональным участником.

"Если ты хочешь купить машину, то не можешь это сделать напрямую, рассчитавшись криптой. Должен это делать через процессинговые платформы, которые получили авторизацию. Пока таких авторизованных провайдеров нет, ты по большому счету не имеешь права рассчитываться криптой за любые услуги и товары реального мира", — объясняет собеседница издания.

Также документ предусматривает обязательную авторизацию эмитентов токенов, и, соответственно, запретов на обращение токенов, выпущенных их неавторизованными эмитентами.

Предусмотрена обязательная отчетность для всех профессиональных участников рынка, которые авторизованы. Они обязаны встать на учет в Государственную налоговую службу и ежегодно до 31 января каждого года, следующего за отчетным, отчитываться об операциях физических и юридических лиц и об их доходах и расходах.

"Закон вводит процедуру, каким образом Налоговая служба будет получать информацию об операциях физических и юридических лиц с виртуальными активами. Это нужно, чтобы Налоговая могла контролировать надлежащее декларирование доходов. Это то, чего не существует сегодня в банковской сфере", — говорит Никитина. По ее словам, законом фактически "отменяется" миф об анонимности крипты.

Внедряется упрощенная процедура авторизации для иностранных провайдеров. Если иностранный провайдер хочет работать с резидентом Украины, он обязан авторизоваться у украинского регулятора. Последствиями неавторизации будет тот факт, что Налоговая не позволит учитывать расходы на операции с виртуальными активами для неавторизованных провайдеров . Соответственно, это будет иметь налоговые последствия для пользователей.

"Если ты имеешь дело с неавторизованным провайдером, тебе не позволят учесть затраты на приобретение того или иного виртуального актива. К чему это приведет? К тому, что доход, полученный от реализации, не будет уменьшен на расходы, связанные с приобретением такого актива", — объясняет эксперт.

Особенности налогообложения

Закон предусматривает налогообложение операций с криптоактивами по тем же принципам, которые сегодня действуют в отношении инвестиционных активов — акций, облигаций, других ценных бумаг, деривативов и т.д.

Важно. Облагается именно прибыль физического лица от продажи криптоактива за фиатные деньги.

Налогообложение юридических лиц происходит не только в случае продажи виртуальных активов, но и в случае их обмена. Ставка налогообложения стандартная — 18% + 5%.

"ФОПам запрещено вообще иметь дело с криптой. Упрощенцам - юридическим лицам — также. Запрещено иметь дело с криптой резидентам Дія.City. Резиденты Дія.City, которые избрали режим налогообложения налогом на выведенный капитал, если они осуществляют операции с виртуальными активами, обязаны перейти на общую систему налогообложения", — поясняет Александра Никитина.

Важно. В течение первого года с начала действия закона (предполагается, что это будет 2026 год) физические лица будут иметь право задекларировать доход от продажи виртуальных активов и уплатить налог с дохода без учета расходов на приобретение виртуальных активов по ставке 5% НДФЛ + 5% военного сбора.

Виртуальные активы физических лиц, полученные безвозмездно (в том числе в результате майнинга, стейкинга, в подарок), не облагаются налогом на этапе получения. Но при продаже таких активов будет облагаться вся сумма дохода, без вычета расходов.

Юридические лица при продаже виртуальных активов, отчуждении их в пользу связанных лиц или передаче любым другим способом, отличным от продажи за деньги, — при начислении налогов теряют право учитывать расходы на приобретение этих активов.

Учет операций с виртуальными активами и для физических, и для юридических лиц ведется отдельно от всех других операций, опять же по аналогии с инвестиционными активами.

Налоговая декларация подается самостоятельно. Провайдеры услуг и эмитенты виртуальных активов не являются налоговыми агентами. Физическое лицо должно самостоятельно по результатам года рассчитать, задекларировать и уплатить налог.

Защита владельцев криптоактивов

В Украине владельцам виртуальных активов никто не может гарантировать защиту их права собственности. Происходит это, разумеется, из-за отсутствия какого-либо законодательного регулирования этого рынка. По словам Александры Никитиной, решить эту проблему призвана авторизация профессиональных участников рынка.

"Сейчас криптоактивы покупаются за кэш или через P2P-транзакции, где в назначении платежа ни слова нет о крипте. Соответственно, невозможно доказать, что ты купил криптоактив и что он тебе принадлежит. То есть, здесь вопрос не в том, что нет инструментов контроля. Здесь вопрос в том, что владельцы покупают крипту нелегальным способом и, соответственно, потом не имеют возможности защитить себя", — объясняет юрист.

Авторизованные провайдеры будут нести ответственность за надлежащее сохранение виртуальных активов. Сам процесс авторизации будет предусматривать процедуру проверки того факта, что провайдер имеет всю необходимую техническую инфраструктуру для обеспечения защиты прав пользователей.

"И именно для этого предусмотрена процедура авторизации. Там есть куча технических требований, которые устанавливаются к провайдерам для того, чтобы активы были защищены. Если же пользователь на свой страх и риск взаимодействует с неавторизованным провайдером, то это его собственный риск", — объясняет Никитина.

О том, что законодательное урегулирование рынка виртуальных активов обеспечит защиту прав владельцев крипты и снизит риски мошенничества и незаконных операций, говорят и участники рынка.

"Мы уже давно и открыто выступаем за разработку четких и понятных правил для криптоиндустрии и сотрудничаем с законодателями по формированию условий, которые смогут обеспечить ясные и приемлемые рамки для операций с криптовалютами и снизить риски для инвесторов и пользователей", — говорит в комментарии для Delo.ua региональный глава Binance в Центральной и Восточной Европе, Центральной Азии и Африке Кирилл Хомяков.

По его словам, законодательное урегулирование не только создает баланс между участниками отрасли, но и активно способствует устойчивому развитию криптоиндустрии, а также предоставляет возможность предложить больше сервисов для пользователей, таких как банковские фиатные каналы, криптокарты и т.д. Ну и, конечно, регулирование рынка приведет к повышению уровня доверия к криптоактивам среди населения.