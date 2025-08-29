Запланована подія 2

Новости
Дата публикации
Сын Трампа оценил перспективы биткоина: может стоить 1 миллион долларов

Эрик Трамп
Эрик Трамп и его семья поддерживают биткоин-сообщество. / Википедия

Эрик Трамп заявил, что семья Трампов "любит" и "верит" в биткоин-сообщество, которое поддержало его отца, Дональда Трампа, накануне его второго президентского срока. Выступая на конференции Bitcoin Asia в Гонконге, он также выразил уверенность, что стоимость биткоина достигнет $1 миллиона.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Reuters.

"Сообщество биткоинов приняло моего отца так, как я никогда раньше не видел. И я надеюсь, что это окупится сполна, потому что мы любим это сообщество. Мы верим в это сообщество", - сказал Эрик Трамп, подчеркивая благодарность семьи.

Отвечая на вопрос о перспективах роста стоимости самой популярной в мире криптовалюты, сын Трампа заявил: "Бесспорно. Биткойн может стоить 1 миллион долларов".

В текущем году цена биткойна выросла на 18%, достигнув рекордного максимума в 124 480,82 доллара в середине августа. Этот рост во многом связан с благоприятной политикой администрации Трампа и высоким спросом институциональных инвесторов.

29 августа на бирже Вinance торговалась на уровне 109 815,17 долларов, что на 2,79% меньше, чем вчера.

Что известно об Эрике Трампе?

Эрик Трамп – американский бизнесмен и филантроп, третий ребенок и второй сын Дональда Трампа от первой жены Иваны Трамп. Он является исполнительным вице-президентом по развитию и поглощениям в The Trump Organization, а также основателем Eric Trump Foundation, собирающим средства в поддержку St. Jude Children's Research Hospital. Кроме того, он руководит крупнейшим винодельческим хозяйством на Восточном побережье США Trump Winery.

Напомним, биткоин утром 14 августа установил новый исторический рекорд, превысив отметку в $124 тысяч. Позже главная криптовалюта подешевела на 2 тысячи долларов и на время публикации стоила почти 122 тысячи долларов.

Автор:
Татьяна Ковальчук