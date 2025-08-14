Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,51

+0,09

EUR

48,65

+0,57

Наличный курс:

USD

41,48

41,40

EUR

48,65

48,45

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Биткоин превысил рекордную отметку в $124 000, Ethereum обновил максимум с конца 2021 года

Криптовалюты дорожают. Фото с Freepik (сгенерировано ИИ)
Криптовалюты дорожают. Фото с Freepik (сгенерировано ИИ)

Биткоин утром 14 августа установил новый исторический рекорд, превысив отметку в $124 тысячи. Позже главная криптовалюта подешевела на 2 тысячи долларов и на время публикации стоила почти 122 тысячи долларов.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на данные CoinMarketCap.

Фото 2 — Биткоин превысил рекордную отметку в $124 000, Ethereum обновил максимум с конца 2021 года

Как пишет Reuters, рост происходит на фоне ожиданий, что Федеральная резервная система США в ближайшее время снизит ключевую ставку. Дополнительными драйверами повышения стали новые финансовые реформы, позволяющие инвестировать в криптовалюты через пенсионные накопительные программы, а также растущий институциональный спрос.

По мнению аналитиков, сочетание регуляторных изменений и устойчивого интереса со стороны крупных инвесторов создает мощную поддержку для дальнейшего роста крипторынка. В случае уверенного преодоления отметки $125 000, биткоин может направиться к новому рубежу в $150 000.

Накануне аналитики британского финансового конгломерата Standard Chartered спрогнозировали, что к концу 2025 года стоимость другой криптовалюты – Ethereum (ETH) – может вырасти до $7500 . Это объясняется улучшением рыночной ситуации и увеличением объемов криптовалюты.

По состоянию на сегодняшний день Ethereum также существенно подорожал, достигнув $4780  наивысшего уровня с конца 2021 года.

Фото 3 — Биткоин превысил рекордную отметку в $124 000, Ethereum обновил максимум с конца 2021 года

Как добавляют аналитики, нынешний рост криптовалют совпадает со снижением доходности гособлигаций США и слабостью доллара, что дополнительно стимулирует рисковые активы. В то же время участники рынка предупреждают: резкие движения курса биткоина традиционно сопровождаются повышенной волатильностью, и рост может смениться коррекцией при изменении макроэкономических ожиданий.

Напомним, в середине июля общая стоимость рынка криптовалют впервые превысила 4 триллиона долларов. Поддержку росту оказали удорожание альтокинов и законодательные инициативы администрации президента США Дональда Трампа по регулированию сектора.

Автор:
Наталия Гуленцова