Биткоин превысил рекордную отметку в $124 000, Ethereum обновил максимум с конца 2021 года

Биткоин утром 14 августа установил новый исторический рекорд, превысив отметку в $124 тысячи. Позже главная криптовалюта подешевела на 2 тысячи долларов и на время публикации стоила почти 122 тысячи долларов.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на данные CoinMarketCap.

Как пишет Reuters, рост происходит на фоне ожиданий, что Федеральная резервная система США в ближайшее время снизит ключевую ставку. Дополнительными драйверами повышения стали новые финансовые реформы, позволяющие инвестировать в криптовалюты через пенсионные накопительные программы, а также растущий институциональный спрос.

По мнению аналитиков, сочетание регуляторных изменений и устойчивого интереса со стороны крупных инвесторов создает мощную поддержку для дальнейшего роста крипторынка. В случае уверенного преодоления отметки $125 000, биткоин может направиться к новому рубежу в $150 000.

Накануне аналитики британского финансового конгломерата Standard Chartered спрогнозировали, что к концу 2025 года стоимость другой криптовалюты – Ethereum (ETH) – может вырасти до $7500 . Это объясняется улучшением рыночной ситуации и увеличением объемов криптовалюты.

По состоянию на сегодняшний день Ethereum также существенно подорожал, достигнув $4780 – наивысшего уровня с конца 2021 года.

Как добавляют аналитики, нынешний рост криптовалют совпадает со снижением доходности гособлигаций США и слабостью доллара, что дополнительно стимулирует рисковые активы. В то же время участники рынка предупреждают: резкие движения курса биткоина традиционно сопровождаются повышенной волатильностью, и рост может смениться коррекцией при изменении макроэкономических ожиданий.

Напомним, в середине июля общая стоимость рынка криптовалют впервые превысила 4 триллиона долларов. Поддержку росту оказали удорожание альтокинов и законодательные инициативы администрации президента США Дональда Трампа по регулированию сектора.