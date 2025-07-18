Рыночная стоимость криптоактивов впервые превысила $4 триллиона: что прогнозируют эксперты

Общая рыночная стоимость криптоактивов впервые превысила четыре триллиона долларов США. Росту способствовало увеличение цен на альтокины и законодательные усилия администрации президента Дональда Трампа по регулированию этого сектора.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Вloomberg.

Рынок опционов показывает, что трейдеры увеличивают ставки на еще большие цены в ближайшие недели.

"Путь биткоина к отметке в 150 000 долларов выглядит все более неизбежным", - заявил Фади Абуальфа, руководитель исследовательского отдела Copper.

На увеличение стоимости криптоактивов повлиял первый в истории федеральный законопроект США о стейблкоинах. Целью документа является внедрение федерального или регионального надзора за стейблкоинами (общее название для токенов, кроме биткоина), привязанными к доллару. Он направлен на легализацию рынка криптовалют.

В четверг, 17 июля, Палата представителей США также приняла законопроект о расширенной структуре рынка криптовалют, который теперь ожидает рассмотрения в Сенате. Инвесторы продолжают активно вкладывать средства в криптовалютные ETF, зарегистрированные на бирже США. В июле биткоин-фонды привлекли $5,5 млрд, а ETF на Ether – $2,9 млрд.

"С момента запуска биткоин-ETF мы наблюдаем устойчивую динамику цен, и недавний рост цен все еще находится в пределах нормы. Если текущий приток средств сохранится даже в обычно сдержанный летний период, мы можем увидеть, как биткоин преодолеет отметку $140 тыс. к сентябрю, а в начале октября может вырасти до $150 тысяч", - отметил Абуальфа.

Ether на этой неделе подскочил на 22%, а биткоин, ключевой актив отрасли, достиг рекордных $123205. Uniswap подорожал на 24% 18 июля, а Solana в какой-то момент поднялась на 6,5%.

По данным Deribit, базовый спрос на биткоин, похоже, высок: открытый интерес к опционам на уровне $130 000 с окончанием 1 августа повышен. В пятницу курс биткоина практически не изменился, оставаясь на уровне около 119 570 долларов.

Напомним, 14 июля 2025 года биткоин впервые в истории превысил уровень в 120 тыс. долларов, что стало важным рубежом для крупнейшей криптовалюты мира. Этот рост связывается с повышенным интересом инвесторов, ожидающих благоприятных политических решений для отрасли.