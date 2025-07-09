За прошлый месяц инвесторы вложили в биткоин-ETF почти $4,5 млрд

В июне 2025 года спотовые биткоин-ETF привлекли $4,49 млрд — это третий по величине месячный приток инвестиций в криптофонды этого года. Биткоин-ETF (биржевые инвестиционные фонды, англ. exchange-traded fund) позволяют инвесторам получать прибыль от изменения цены биткоина без необходимости напрямую покупать криптовалюту.

Об этом Delo.ua сообщили в Binance Ukraine.

Отмечается, что в июне общая капитализация рынка криптовалют выросла на 2,62%. Рост сопровождался повышенной волатильностью, вызванной геополитическими событиями на Ближнем Востоке. Bitcoin за месяц падал ниже отметки $100 тыс., однако завершил июнь на уровне $107 167. Несмотря на резкие колебания, приливы к спотовым ETF оставались сильными, что помогло стабилизировать рынок.

"Крипторинок демонстрирует устойчивость благодаря ETF, институциональному участию и стабильным монетам. Повышенное доминирование BTC, рост доли DEX (англ. Decentralized Exchange — децентрализованная биржа криптовалют, позволяющая пользователям торговать активами без посредников — ред.) и стабилизация NFT-рынка указывается на постепенную адаптацию отрасли к новым условиям", — говорится в сообщении.

Bitcoin продемонстрировал рост на 1,3% по итогам июня и достиг доли в 65% общей капитализации — самого высокого уровня с начала 2021 года. В то же время, Ethereum снизился на 1,4%, несмотря на рост количества транзакций и рекордные объемы застейканых активов.

Динамика инвестиций в криптовалютные фонды

По данным SoSoValue, июнь стал третьим месяцем по количеству инвестиций в биткоин-ETF в 2025 году, уступив по количеству денег маем ($5,23 млрд) и январю ($5,25 млрд). В то же время, февраль 2025 года стал худшим месяцем за все время с начала запуска криптовалютных фондов в январе 2024 года — тогда из них вывели $3,56 млрд.

В июне 2025 года инвестирующие в Ethereum фонды — вторую по популярности криптовалюту в мире — привлекли $1,16 млрд. Это третий крупнейший месячный показатель в истории Ethereum-ETF. Самый мощный приток был зафиксирован в декабре 2024-го — более $2 млрд, на фоне ожиданий криптопозитивной политики новоизбранного президента США Дональда Трампа.

Напомним, волатильность биткоина снизилась до самого низкого уровня за последние два года.