Волатильность биткоина снизилась до самого низкого уровня за последние два года: сколько стоит ВТС сегодня

Волатильность биткоина снизилась до 1,81%. Поскольку биткоин большую часть 2025 года находился в узком торговом диапазоне, одна из главных привлекательных сторон крупнейшей цифровой валюты с момента появления ослабевает.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Вloomberg.

Согласно индексу волатильности BTC от Deribit, ценовые колебания биткоина снизились до самого низкого уровня примерно за два года.

"Биткоин становится менее спекулятивным и больше похож на волатильный макроактив", — сказал Майкл Лонгория, аналитик криптовалютной инвестиционной компании GSR.

Вскоре после дебюта в 2009 году биткоин стал востребованным среди трейдеров, рассматриваюших его, как быстрый способ заработать деньги. Но с падением волатильности многие находят меньше возможностей для получения прибыли. Биткоин вырос примерно на 17% в 2025 году, после более чем удвоения в каждом из двух предыдущих лет.

Рост волатильности обычно означает, что участники рынка менее уверены в направлении цен и трейдеры обычно готовы платить больше, чтобы защитить существующие позиции или спекулировать на потенциальном движении цен вверх. Снижение показателей волатильности говорит о том, что наблюдатели за рынком ожидают стабильных цен.

Высокая волатильность биткоина обычно связана со спекулятивными торгами. За последние два месяца биткоин торговался в диапазоне от $93 000 до $111 000, одном из самых узких за последние несколько лет. Раньше не было ничего необычного в том, чтобы видеть 5% или 10% ежедневных колебаний цены за один день, которые затем разворачивались на следующей торговой сессии. Сегодня, 3 июля, биткоин вырос примерно на 2,53%, на момент написания материала он стоил $109177.

Напомним, в июне биткоин и другие криптовалюты упали после авиаударов Израиля по Ирану . Крупнейший цифровой актив упал на 3% утром 13 июня, опустившись ниже $103 000.