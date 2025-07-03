Волатильність біткоїну знизилася до найнижчого рівня за останні два роки: скільки коштує ВТС сьогодні

Волатильність біткоїна знизилася до 1,81%. Оскільки біткоїн більшу частину 2025 року перебував у вузькому торговому діапазоні, одна з головних привабливих сторін найбільшої цифрової валюти з моменту появи слабшає.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Вloomberg.

Згідно з індексом волатильності BTC від Deribit, цінові коливання біткоїну знизилися до найнижчого рівня приблизно за два роки.

"Біткоїн стає менш спекулятивним і більше схожий на волатильний макроактив", — сказав Майкл Лонгорія, аналітик криптовалютної інвестиційної компанії GSR.

Невдовзі після дебюту у 2009 році біткоїн став затребуваним серед трейдерів, які розлядали його, як швидкий спосіб заробити гроші.. Але з падінням волатильності багато хто знаходить менше можливостей для отримання прибутку. Біткоїн зріс приблизно на 17% в 2025 році, після більш ніж подвоєння в кожному з двох попередніх років.

Зростання волатильності зазвичай означає, що учасники ринку менш впевнені в напрямку цін, і трейдери зазвичай готові платити більше, щоб захистити існуючі позиції або спекулювати на потенційному русі цін вгору. Зниження показників волатильності говорить про те, що спостерігачі за ринком очікують на стабільні ціни.

Висока волатильність біткоїна зазвичай пов'язана зі спекулятивними торгами. За останні два місяці біткоїн торгувався в діапазоні від $93 000 до $111 000, одному з найвужчих за останні кілька років. Раніше не було нічого незвичайного в тому, щоб бачити 5% або 10% щоденних коливань ціни за один день, які потім розгорталися наступної торгової сесії. Сьогодні, 3 липня, біткоїн виріс приблизно на 2,53% в, на момент написання матеріалу він коштував $109177.

Нагадаємо, у червні біткоїн та інші криптовалюти впали після авіаударів Ізраїлю по Ірану. Найбільший цифровий актив впав на 3% 13 червня вранці, опустившись нижче за $103 000.