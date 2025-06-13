Біткоїн та інші криптовалюти впали після авіаударів Ізраїлю по Ірану: скільки коштують популярні монети сьогодні

Біткоїн та інші криптовалюти впали після того, як Ізраїль завдав авіаударів по Ірану, що призвело до серйозної ескалації конфлікту. Найбільший цифровий актив впав на 3% 13 червня вранці, опустившись нижче за $103 000. Другий за рейтингом токен Ethereum втратив близько 7,6% своєї вартості.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Вloomberg.

Падіння криптовалю почалося після того, як у Тегерані пролунали вибухи. Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац заявив, що оголошує надзвичайний стан у зв'язку з "запобіжним ударом" по Ірану. За його словами, Тель-Авів чекає удару у відповідь з використанням безпілотників і ракет.

"Кріптовалюта негативно відреагувала на новини про удари Ізраїлю по Ірану, як і основні ризикові активи. Ми очікуємо побачити технічну підтримку близько $101 000, але геополітичні новини будуть визначати ціновий рух звідси в короткостроковій перспективі", - сказала Керолайн Маурон, співзасновник Orbit Markets — постачальник ліквідності для криптодеривативів.

За даними Coinglass (платформа аналізу даних криптовалютних деривативів — ред.), за останні 24 години було ліквідовано довгі позиції по всіх криптовалютах на суму понад 1 мільярд доларів.

Тоні Сікамор, аналітик ринку IG, у своїй замітці зазначив, що "подальше погіршення настроїв до ризику" ймовірно напередодні вихідних.

На момент написання матеріалу зафіксовано падіння вартості криптомонет: на Вinance Bitcoin торгувався на рівні $104706,66; Ethereum — за $2535,37; BNB — $666,7; Solana — $158,24; Avalanche — $19,12; XRP — $2,24; TetherUSDt — $1; Cardano — $0,67; TRON — $0,28.

Нагадаємо, 22 травня біткоїн зріс на 3,3%, досягнувши рекордних 111 878 доларів, при цьому трейдери дедалі оптимістичніше налаштовані щодо перспектив криптовалюти на тлі зростаючого інституційного попиту.