Біткоїн продовжує встановлювати нові рекорди: вартість криптовалюти перевищила $111 000

22 травня біткоїн зріс на 3,3%, досягнувши рекордних 111 878 доларів, при цьому трейдери дедалі оптимістичніше налаштовані щодо перспектив криптовалюти на тлі зростаючого інституційного попиту.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані Вloomberg.

Менші токени також зросли, а Ethereum, який посів друге місце , в якийсь момент зріс приблизно на 5,5%.

Просування ключового законопроекту про стейблкоїни в Сенаті США підживило надії на більшу регуляторну ясність для компаній, що займаються цифровими активами, на тлі заяв президента Дональда Трампа, який відкрито виступає за криптовалюту. Зростаючий попит з боку співзасновника Strategy Майкла Сейлора, який накопичив біткоїнів на суму понад 50 мільярдів доларів, та зростаючий список власників токенів є ще однією рушійною силою зростання. Серед таких покупців є ціла низка маловідомих компаній з малою капіталізацією та публічні фірми, нещодавно створені криптовалютними гігантами, які фінансують свої покупки, пропонуючи що завгодно: від конвертованих облігацій до привілейованих акцій.

Перевага біткоїна у порівнянні з меншими криптовалютами зростає. Індекс, який відстежує так звані альткоїни, знизився приблизно на 40% з початку року, тоді як біткоїн зріс на 17% з початку 2025 року.

Група з 12 американських біржових фондів Bitcoin залучила значний приплив коштів, причому інвестори вклали близько 4,2 мільярда доларів у травні. На ринках опціонів трейдери створили привабливі позиції в біткоїнах на початку цього тижня, причому кол-опціони на суму 110 000, 120 000 та 300 000 доларів, термін дії яких закінчується 27 червня, зафіксували найбільший відкритий інтерес на біржі деривативів Deribit.

На момент написання матеріалу зафіксовано падіння вартості криптомонет: на Вinance Bitcoin торгувався на рівні $110 681,12; Ethereum — за $2612,14; BNB — $667,74; Solana — $168,75; Avalanche — $22,66; XRP — $2,41; TetherUSDt — $0,99; Cardano — $0,75; TRON — $0,27.

Тоні Сікамор, ринковий аналітик IG, у своїй примітці зазначив: "Для запуску наступного етапу зростання до 125 000 доларів необхідний стійкий прорив вище позначки $110 000".

Нагадаємо, 21 травня біткоїн досягнув нового історичного максимуму, піднявшись на 2,6% до $109 730. Це сталося на тлі прогресу у США щодо схвалення законодавства про стейблкоїни. Таким чином, біткойн перевершив попередній рекорд, встановлений під час інавгурації Дональда Трампа 20 січня, який становив $109 036.