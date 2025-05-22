Биткоин продолжает устанавливать новые рекорды: стоимость криптовалюты превысила $111 000

22 мая биткоин вырос на 3,3%, достигнув рекордных 111 878 долларов, при этом трейдеры все более оптимистично настроены по поводу перспектив криптовалюты на фоне растущего институционального спроса.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Вloomberg.

Меньшие токены также выросли, а Ethereum, занявший второе место, в какой-то момент вырос примерно на 5,5%.

Продвижение ключевого законопроекта о стейблкоинах в Сенате США подпитало надежды на большую регуляторную ясность для компаний, занимающихся цифровыми активами, на фоне заявлений президента Дональда Трампа, открыто выступающего за криптовалюту. Растущий спрос со стороны соучредителя Strategy Майкла Сейлора, который накопил биткоинов на сумму более 50 миллиардов долларов, и растущий список владельцев токенов является еще одной движущей силой роста. Среди таких покупателей есть целый ряд малоизвестных компаний с малой капитализацией и публичные фирмы, недавно созданные криптовалютными гигантами, финансирующими свои покупки, предлагая что угодно: от конвертируемых облигаций до привилегированных акций.

Преимущество биткоина по сравнению с меньшими криптовалютами растет. Индекс, отслеживающий так называемые альтокины, снизился примерно на 40% с начала года, тогда как биткоин вырос на 17% с начала 2025 года.

Группа из 12 американских биржевых фондов Bitcoin привлекла значительный приток денежных средств, причем инвесторы вложили около 4,2 миллиарда долларов в мае. На рынках опционов трейдеры создали привлекательные позиции в биткоинах в начале этой недели, причем колл-опционы на сумму 110 000, 120 000 и 300 000 долларов, срок действия которых истекает 27 июня, зафиксировали наибольший открытый интерес на выполнение контрактов на бирже деривативов Deribit.

На момент написания материала зафиксировано падение стоимости криптомонета: на Вinance Bitcoin торговался на уровне $110681,12; Ethereum — за $2612,14; BNB - $ 667,74; Solana — $168,75; Avalanche — $22,66; XRP — $2,41; Tether USDt - $ 0,99; Cardano — $0,75; TRON — $0,27.

Тони Сикамор, рыночный аналитик IG, в своем примечании отметил : "Для запуска следующего этапа роста биткоина до 125 000 долларов необходим устойчивый прорыв выше отметки $110 000".

Напомним, 21 мая биткоин достиг нового исторического максимума, поднявшись на 2,6% до $109 730. Это произошло на фоне прогресса в США по одобрению законодательства о стейблкоинах. Таким образом, биткойн превзошел предыдущий рекорд, установленный во время инаугурации Дональда Трампа 20 января, составивший $109 036.