Биткоин обновил исторический максимум: цена составила почти $110 000

В среду, 21 мая, биткоин достиг нового исторического максимума, поднявшись на 2,6% до $109 730. Это произошло на фоне прогресса в США по одобрению законодательства о стейблкоинах. Таким образом, биткойн превзошел предыдущий рекорд, установленный во время инаугурации Дональда Трампа 20 января, составивший $109 036.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Bloomberg.

Отмечается, что биткоин и крипторинок стремительно растут в последние недели, что объясняется влиянием регуляторных факторов. В частности, речь идет о законопроекте по стейблкойнам, который активно продвигается в Сенате США.

Этот законопроект, получивший поддержку регуляторов, сейчас готовится к обсуждению в Сенате и двухпартийная группа надеется на его принятие уже на этой неделе.

Условия предложенного законопроекта были пересмотрены, чтобы включить более жесткие ограничения на отмывание денег, иностранных эмитентов и технологические компании, а также улучшенную защиту потребителей. Он также будет гарантировать, что отечественные и иностранные эмитенты будут сталкиваться с равными правилами.

Как пишет Bloomberg, с начала года биткоин вырос примерно на 17%, опередив другие рисковые активы, такие как акции США. К примеру, индекс Nasdaq 100 в этом году показывает незначительное снижение.

Согласно данным Coinmarketcap, по состоянию на 20:55 по Киеву, цена криптовалюты снизилась и достигала 106 281 доллара.

Напомним, на прошлой неделе на фоне ослабления торговой напряженности между США и Китаем биктоин подлетел выше $105 тыс. Другие рынки также показывают рост: фьючерсы на американские фондовые индексы подскочили, а доллар вырос.