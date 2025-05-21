Біткоїн оновив історичний максимум: ціна сягнула майже $110 000

У середу, 21 травня, біткоїн досягнув нового історичного максимуму, піднявшись на 2,6% до $109 730. Це сталося на тлі прогресу у США щодо схвалення законодавства про стейблкоїни. Таким чином, біткойн перевершив попередній рекорд, встановлений під час інавгурації Дональда Трампа 20 січня, який становив $109 036.

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Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на публікацію Bloomberg.

Зазначається, що біткоїн та крипторинок стрімко зростають останніми тижнями, що пояснюється впливом регуляторних факторів. Зокрема, йдеться про законопроєкт щодо стейблкойнів, який активно просувається в Сенаті США.

Цей законопроєкт, що отримав підтримку регуляторів, зараз готується до обговорення в Сенаті, і двопартійна група сподівається на його ухвалення вже цього тижня.

Умови запропонованого законопроєкту були переглянуті, щоб включити жорсткіші обмеження на відмивання грошей, іноземних емітентів та технологічні компанії, а також покращений захист споживачів. Він також гарантуватиме, що вітчизняні та іноземні емітенти стикатимуться з однаковими правилами.

Як пише Bloomberg, з початку року біткоїн зріс приблизно на 17%, випередивши інші ризикові активи, такі як акції США. Наприклад, індекс Nasdaq 100 цього року показує незначне зниження.

Згідно з даними Coinmarketcap, станом на 20:55 по Києву, ціна криптовалюти знизилася і сягала 106 281 долар.

Нагадаємо, минулого тижня на тлі послаблення торгової напруженості між США та Китаєм біктоїн підлетів вище $105 тис. Інші ринки також показують зростання: ф'ючерси на американські фондові індекси підскочили, а долар зріс.