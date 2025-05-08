Біткоїн знову перетнув позначку в $100 000

8 травня біткоїн уперше за кілька місяців подолав психологічну позначку в 100 тисяч доларів США, відновивши зростання після періоду зниження. Основним фактором, що підштовхнув криптовалюту вгору, стала новина про прорив у торговельних переговорах між Сполученими Штатами та Великою Британією.

Про це пише Reuters.

До середини дня курс біткоїна сягнув $101 329, що на 4,7% вище, ніж попереднього дня. Таким чином, цифрова валюта повернулася до позитивної динаміки за рік, хоча поки що не досягла січневого максимуму в $109 000.

Станом на 20:25 вартість біткоїна становила 101 447 доларів.

Скриншот з Binance

Новий торговельний договір, укладений президентом США Дональдом Трампом та прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, передбачає збереженняб 10% тарифів на британський імпорт до США. Водночас Велика Британія знизить свої імпортні тарифи до 1,8% і надасть американським товарам ширший доступ до свого ринку.

Це перша угода такого рівня після відновлення торговельної політики адміністрації Трампа на початку 2025 року.

За словами співзасновника криптовалютної платформи Nexo Антоні Тренчева, повернення до позначки в $100 000 — яскраве свідчення здатності біткойна до швидкого відновлення.

Експерти додають, що крім торговельних новин, позитивно на курс біткойна вплинули й інші чинники: ослаблення геополітичної напруги, приплив інституційних коштів у криптофонди та заходи з монетарного стимулювання в Китаї.

Натомість інші криптовалюти, зокрема ефір, не демонструють такого відновлення — другий за капіталізацією токен усе ще торгується на 50% нижче своїх пікових значень кінця 2024 року.

Додамо, що на початку травня біткоїн знову стрімко почав наближатися до позначки 100 000 доларів, досягнувши найвищого рівня за останні кілька місяців. При тому, що в лютому він обвалився до $79 тисяч.