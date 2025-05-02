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Ціна за біткоїн наближається до 100 тисяч доларів: що відбувається на ринку криптовалют

Bitcoin
Bitcoin зріс у ціні. / Freepik

Біткоїн (Bitcoin) знову стрімко наближається до позначки 100 000 доларів, досягнувши найвищого рівня за останні кілька місяців. Найбільший за ринковою вартістю токен вранці 2 травня зріс на 3,1% до $97 483, що є найвищим показником з 21 лютого.

Про це повідомляє Вloomberg.

Востаннє біткоїн торгувався по $100 000 7 лютого. Багато дрібніших токенів виросли ще більше: Dogecoin підскочив на 4,8%, а Ether — на 3,3%.

Біткоїн зіткнулася з низхідним тиском останніми тижнями, оскільки тарифна політика Дональда Трампа викликала різке падіння як на фондовому ринку, так і на ринку цифрових активів. Вона впала на 30% після досягнення рекордного максимуму близько $109 тисяч 20 січня, в день інавгурації президента США Дональда Трампа.

Останнім часом ціни на біткоїни значною мірою визначалися макроекономічними факторами, такими як мито та інфляція.

За даними агентства, біржові фонди, що відстежують криптовалюти, за минулий тиждень заробили понад 3,2 млрд доларів, при цьому лише один ETF iShares Bitcoin Trust (тікер IBIT) зафіксував приплив майже 1,5 млрд доларів — це найбільший обсяг цього року.

"Настрої ринку в цілому змістилися на користь торгівлі на основі імпульсу, що підживлюється спотовим попитом, оскільки BTC (Bitcoin) пробиває рівні, що не спостерігалися з початку лютого. BTC продовжує зміщуватися між кореляціями із золотом та акціями, підкреслюючи більш тонкий і динамічний зв'язок з макрофакторами, збалансованими короткостроковим імпульсом та спотовим попитом ", — зазначив Кріс Ньюхаус, директор з досліджень в Ergonia, торгової компанії DeFi.

Криптовалютний ринок пережив різке падіння на початку минулого місяця, коли Трамп оголосив про нові мита проти деяких найбільших торгових партнерів США. Інвестори вивели свій капітал із цифрових активів, що призвело до значних ліквідацій ф'ючерсних контрактів на криптовалюти.

На момент написання матеріалу зафіксовано ще більше падіння: на Вinance Bitcoin торгувався на рівні $96 770; Ethereum — за $ 1824; Solana — $ 149,7; Avalanche — $21.82; XRP — $2.2; Cardano — $ 0,68; TRON — $0,24.

Фото 2 — Ціна за біткоїн наближається до 100 тисяч доларів: що відбувається на ринку криптовалют

Нагадаємо, у квітні біткоїн піднявся на п'яте місце серед світових активів, випередивши Google.

Автор:
Тетяна Ковальчук