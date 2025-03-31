Hut 8 та сини Трампа стали партнерами з майнінгу біткоїнів

Майнінгова компания Hut 8 об'єднається із синами президента США Дональда Трампа Еріком та Дональдом-молодшим для запуску компанії з майнінгу біткоїнів під назвою American Bitcoin.

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Про це повідомляє агентство Reuters.

Криптокомпанія Hut 8, що базується в Майамі (штат Флорида), об'єднала більшу частину своїх майнінгових операцій за 80% акцій American Data Centers — компанії, створеної групою інвесторів, включаючи Еріка Трампа і Дональда Трампа-молодшого, яка була перезапущена під назвою American Bitcoin.

Цей крок ілюструє зростання залучення родини Трамп до криптовалютного ландшафту в міру того, як галузь рухається до масового визнання. Президент США пообіцяв стати "криптопрезидентом", який популяризує його широке використання в Америці.

Акції Hut 8, що котируються на біржі США, підскочили на 6,4% на премаркеті. З початку року вони впали на 42,8%.

"Із самого початку ми підтримували нашу віру в біткоїн - як особисто, так і через наші компанії. Але проста купівля біткоїнів – це лише половина справи. Його видобуток за сприятливої ​​економічної ситуації відкриває ще більші можливості", — сказав Дональд Трамп-молодший.

American Bitcoin в основному зосередиться на майнінгу біткоїнів, одночасно створюючи стратегічний резерв криптомонет. Компанію очолить генеральний директор Метт Прусак, а Ерік Трамп виконуватиме обов'язки головного стратегічного директора.

У довгостроковій перспективі American Bitcoin планує вийти на біржу, щоб розширити доступ до капіталу. Hut 8 виступатиме як ексклюзивний інфраструктурний та операційний партнер American Bitcoin.

Нагадаємо, криптовалютний проєкт World Liberty, який зібрав 550 мільйонів доларів завдяки продажу власних токенів, несподівано опинився під контролем сім’ї президента США Дональда Трампа.