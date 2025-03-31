Hut 8 и сыновья Трампа стали партнерами по майнингу биткоинов

Майнинговая компания Hut 8 объединится с сыновьями президента США Дональда Трампа Эриком и Дональдом-младшим для запуска компании по майнингу биткоинов под названием American Bitcoin.

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Об этом сообщает агентство Reuters.

Базирующаяся в Майами (штат Флорида) криптокомпания Hut 8 объединила большую часть своих майнинговых операций за 80% акций American Data Centers — компании, созданной группой инвесторов, включая Эрика Трампа и Дональда Трампа-младшего, которая была перезапущена под названием American Bitcoin.

Этот шаг иллюстрирует рост вовлечения семьи Трамп в криптовалютный ландшафт по мере того, как отрасль движется к массовому признанию. Президент США пообещал стать "криптопрезидентом", популяризирующим его широкое использование в Америке.

Котирующиеся на бирже США акции Hut 8 подскочили на 6,4% на премаркете. С начала года они свалились на 42,8%.

"Изначально мы поддерживали нашу веру в биткоин — как лично, так и через наши компании. Но простая покупка биткоинов — это лишь половина дела. Его добыча при благоприятной экономической ситуации открывает еще большие возможности", — сказал Дональд Трамп-младший.

American Bitcoin в основном сосредоточится на майнинге биткоинов, одновременно создавая стратегический резерв криптомонета. Компанию возглавит генеральный директор Мэтт Прусак, а Эрик Трамп будет исполнять обязанности главного стратегического директора.

В долгосрочной перспективе, American Bitcoin планирует выйти на биржу, чтобы расширить доступ к капиталу. Hut 8 будет выступать в качестве эксклюзивного инфраструктурного и операционного партнера American Bitcoin.

Напомним, криптовалютный проект World Liberty, собравший 550 миллионов долларов благодаря продаже собственных токенов, неожиданно оказался под контролем семьи президента США Дональда Трампа.