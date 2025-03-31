Семья Трампа получила контроль над World Liberty и 75% доходов от продажи токенов

Криптовалютный проект World Liberty, собравший 550 миллионов долларов благодаря продаже собственных токенов, неожиданно оказался под контролем семьи президента США Дональда Трампа.

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Об этом пишет Reuters.

По обновленным корпоративным документам, семья политика получила 60% доли в компании и 75% чистых доходов от продажи токенов.

Первоначально World Liberty позиционировался как децентрализованная финансовая платформа, которая должна была предоставить пользователям доступ к криптовалютным услугам без посредников. Однако за год существования компания не выпустила ни одного продукта, а теперь ее ключевые активы находятся под контролем WLF Holdco LLC – компании, в которой большинство принадлежат Трампам.

В январе 2025 года соучредители World Liberty Зак Фолкман и Чейз Герро потеряли контроль над компанией. На их место в руководстве вошел Эрик Трамп, второй сын экспрезидента, который теперь активно участвует в управлении проектом.

Деньги есть, а продукта нет

Хотя компания привлекла более полумиллиарда долларов, пока она не предложила ни одного финансового сервиса. Пользователи, купившие токены $WLFI, ожидали получить доступ к инновационной платформе, однако могут лишь наблюдать, как средства сосредотачиваются в руках новых владельцев.

Ситуация вызывает обоснованные подозрения, ведь $WLFI – токен, который нельзя продать. Он не приносит дохода и не дает никаких прав собственности, а позволяет голосовать за изменения в будущем сервисе. При этом ключевые стратегические решения принимает исключительно совет директоров, который теперь контролируют Трампы.

Выглядит как мошенническая схема

Эксперты указывают на то, что такая схема может создать конфликт интересов и риски политической коррупции. Некоторые даже считают, что токены могут стать каналом финансирования Трампа со стороны иностранных олигархов.

Несмотря на громкие заявления, World Liberty еще не запустил ни одного продукта. В настоящее время компания работает над созданием собственного стейблкоина USD1, который должен быть обеспечен казначейскими облигациями США.

Эта ситуация уже привлекла внимание финансовых регуляторов и критиков Трампа, которые видят в этом потенциальную финансовую аферу. Сможет ли World Liberty доказать свою реальную ценность – вопрос остается открытым.

Многие специалисты в области криптовалют и финансов открыто выражают скептицизм по этому проекту. К примеру, профессор Джорджтаунского университета Джим Энджел заявил, что не видит никакой экономической выгоды для владельцев токенов. Другие аналитики отмечают, что схема управления World Liberty сейчас выглядит как централизованная финансовая пирамида, где преимущества получают только те, кто стоит на ее вершине.

Тем не менее, спрос на токены $WLFI остается высоким, ведь многие инвесторы надеются на дальнейший рост курса. Однако без прозрачной бизнес модели и реальных финансовых инструментов криптовалютный проект World Liberty может стать очередной громкой аферой.

Напомним, в феврале криптовалютная платформа World Liberty Financial (WLF), объявившая о запуске стратегического резерва токенов. Как заявили в компании, этот резерв будет использован для поддержки биткоина, эфириума и других криптовалют, играющих ключевую роль в трансформации глобальных финансов.