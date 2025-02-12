Криптокомпания Трампа создает стратегический резерв токенов для поддержки Bitcoin

Криптовалютная платформа World Liberty Financial (WLF), связанная с президентом США Дональдом Трампом, объявила о запуске стратегического резерва токенов. Как заявили в компании, этот резерв будет использован для поддержки биткойна, эфириума и других криптовалют, играющих ключевую роль в трансформации глобальных финансов.

Об этом пишет Reuters.

В WLF говорят, что создание резерва позволит снизить волатильность крипторинки, инвестировать в инновационные проекты в сфере децентрализованных финансов и сформировать хорошо капитализированный фонд.

Компания также планирует искать стратегические партнерства с финансовыми учреждениями, чтобы включать токенизированные активы в свой резерв.

WLF не ответила на запросы о комментариях, как и Белый дом и бизнес-империя Трампа.

Reuters пишет, что эта инициатива отражает растущий интерес президента США и его семьи к криптоиндустрии. Помимо WLF, холдинги семьи Трампа включают в себя Trump Media & Technology Group, которая 29 января объявила о расширении в сферу финансовых услуг, связанных с криптовалютами.

За три дня до инаугурации Трамп также выпустил мемкоин $Trump, привлекший значительные инвестиции.

По оценкам Reuters, продажа токенов WLF уже принесла компании 500 миллионов долларов. Только от комиссий за мем-коин $Trump в проекты, связанные с Трампом, поступило более 100 миллионов долларов.

Саму World Liberty Financial учредили за два месяца до президентских выборов. Трамп и его аффилированные лица владеют 60% акций холдинговой компании и получают 75% ее доходов, а также 22,5 млрд токенов, как указано на сайте WLF.

Запуск резерва токенов состоялся через три дня после того, как Дональд Трамп-младший неожиданно выступил на саммите Ondo в Нью-Йорке, известном как "Уолл-стрит 2.0". Перед аудиторией, состоящей преимущественно из представителей традиционного финансового сектора, Трамп-младший и основатели WLF заявили, что их цель — преодолеть разрыв между криптовалютами и обычными розничными инвесторами, среди которых учителя, пожарные и стоматологи.

Трамп-младший также отметил необходимость создания законодательной базы, которая будет способствовать развитию криптовалют. Он назвал цифровые активы "будущим финансам" и ключевым фактором сохранения экономического превосходства США.

Также добавим, что социальная сеть Truth Social президента США Дональда Трампа планирует положить начало финансовому бизнесу, предусматривающему инвестирование до $250 миллионов в криптовалюту и другие активы. Компания Trump Media and Technology Group (TMTG), в которой американский президент является мажоритарным акционером, сообщила о создании финансовой платформы Truth.Fi.