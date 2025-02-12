Британец выкупит свалку, чтобы найти там $700 млн в крипте

Джеймс Гоуэллс из Великобритании, потерявший в 2013 году жесткий диск с 8000 биткоинами, разработал новый план по возвращению своей криптовалюты, текущая стоимость которой составляет около $787 млн.

Об этом сообщает Sky News.

Отмечается, что бывшая девушка Гоуэлса случайно выбросила жесткий диск с 8000 биткоинами в 2013 году. Мужчина уверен, что он зарыт на свалке в южном Уэльсе.

Власти планируют закрыть свалку в 2026 году, что положит конец надеждам мужчины на возвращение имущества.

В январе Гоуэлс подал иск, чтобы ему разрешили провести поиски на свалке или выплатили 600 млн. человек. долларов компенсации. Суд отклонил этот иск.

После того, как муниципальные власти Ньюпорта объявили о закрытии местной свалки до конца марта 2026 года, британец решил попытаться выкупить мусорный полигон для проведения масштабных поисковых работ.

По его мнению, жесткий диск можно найти на участке, содержащем 100 тысяч тонн отходов.

"Я ожидал, что свалку закроют в ближайшие годы, поскольку она заполнена на 80-90%, но не ожидала, что это произойдет так скоро. Если городской совет Ньюпорта захочет, я был бы потенциально заинтересован в приобретении полигона в его нынешнем состоянии", — сказал он и добавил, что его идею активно обсуждают инвесторы.

Напомним, курс биткоина непрерывно растет с момента победы Дональда Трампа на выборах президента США (тогда криптовалюта торговалась на уровне 68 тысяч долларов ).

5 декабря биткоин (Bitcoin) впервые превысил отметку 100 000 долларов, установив свой новый исторический максимум со времени запуска криптовалюты более десяти лет назад.

А в день инаугурации 47-го президента США Дональда Трампа биткоин обновил исторический максимум. Цена криптовалюты достигла отметки $109 тыс за монету.