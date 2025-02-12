Британець викупить сміттєзвалище, щоб знайти там $700 млн у крипті

Джеймс Гоуелс із Великої Британії , що втратив в 2013 році жорсткий диск з 8000 біткоїнами, розробив новий план по поверненню своєї криптовалюти, поточна вартість якої складає біля $787 млн.

Про це повідомляє Sky News.

Зазначається, що колишня дівчина Гоуелса випадково викинула жорсткий диск із 8000 біткоїнами у 2013 році. Чоловік упевнений, що він заритий на звалищі в південному Уельсі.

Влада планує закрити звалище в 2026 році, що покладе край надіям чоловіка на повернення майна.

Джеймс Гоуелс випадково викинув жорсткий диск з криптовалютою. Фото: ВВС

У січні Гоуелс подав позов, щоб йому дозволили провести пошуки на звалищі або виплатили 600 млн доларів компенсації. Суд відхилив цей позов.

Після того, як муніципальна влада Ньюпорта оголосила про закриття місцевого звалища до кінця березня 2026 року, британець вирішив спробувати викупити сміттєвий полігон для проведення масштабних пошукових робіт.

На його думку, жорсткий диск можна знайти на ділянці, що містить 100 тисяч тонн відходів.

"Я очікував, що звалище закриють найближчими роками, оскільки воно заповнений на 80-90%, але не очікував, що це станеться так скоро. Якщо міська рада Ньюпорта захоче, я був би потенційно зацікавлений у придбанні полігону в його нинішньому стані", — сказав він і додав, що його ідею активно обговорюють його інвестиційні партнери.

Нагадаємо, курс біткоїну безперервно зростає з моменту перемоги Дональда Трампа на виборах президента США (тоді криптовалюта торгувалася на рівні 68 тисяч доларів).

5 грудня біткоїн (Bitcoin) вперше перевищив позначку 100 000 доларів, встановивши свій новий історичний максимум з часу запуску криптовалюти понад десять років тому.

А в день інавгурації 47-го президента США Дональда Трампа біткоїн оновив історичний максимум. Ціна криптовалюти досягла позначки $109 тис за монету.