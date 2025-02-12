Криптокомпанія Трампа створює стратегічний резерв токенів для підтримки Bitcoin

Криптовалютна платформа World Liberty Financial (WLF), яка пов’язана з президентом США Дональдом Трампом, оголосила про запуск стратегічного резерву токенів. Як заявили у компанії, цей резерв буде використаний для підтримки біткойна, ефіріуму та інших криптовалют, які відіграють ключову роль у трансформації глобальних фінансів.

Про це пише Reuters.

У WLF кажуть, що створення резерву дозволить знизити волатильність крипторинку, інвестувати в інноваційні проекти у сфері децентралізованих фінансів та сформувати добре капіталізований фонд.

Компанія також планує шукати стратегічні партнерства з фінансовими установами, щоб включати токенізовані активи до свого резерву.

WLF не відповіла на запити щодо коментарів, як і Білий дім та бізнес-імперія Трампа.

Reuters пише, що ця ініціатива відображає зростаючий інтерес президента США та його родини до криптоіндустрії. Крім WLF, холдинги сім’ї Трампа включають Trump Media & Technology Group, яка 29 січня оголосила про розширення в сферу фінансових послуг, пов’язаних із криптовалютами.

За три дні до інавгурації Трамп також випустив мем-коїн $Trump, що привернув значні інвестиції.

За оцінками Reuters, продаж токенів WLF уже приніс компанії 500 мільйонів доларів. Лише від комісій за мем-коїн $Trump у проєкти, пов’язані з Трампом, надійшло понад 100 мільйонів доларів.

Саму World Liberty Financial заснували за два місяці до президентських виборів. Трамп і його афілійовані особи володіють 60% акцій холдингової компанії та отримують 75% її доходів, а також 22,5 мільярда токенів, як зазначено на сайті WLF.

Запуск резерву токенів відбувся через три дні після того, як Дональд Трамп-молодший несподівано виступив на саміті Ondo у Нью-Йорку, відомому як "Уолл-стріт 2.0". Перед аудиторією, що складалася переважно з представників традиційного фінансового сектору, Трамп-молодший і засновники WLF заявили, що їхня мета — подолати розрив між криптовалютами та звичайними роздрібними інвесторами, серед яких учителі, пожежники та стоматологи.

Трамп-молодший також наголосив на необхідності створення законодавчої бази, яка сприятиме розвитку криптовалют. Він назвав цифрові активи "майбутнім фінансів" і ключовим фактором збереження економічної переваги США.

Також додамо, що соціальна мережа Truth Social президента США Дональда Трампа планує започаткувати фінансовий бізнес, що передбачає інвестування до $250 мільйонів у криптовалюту та інші активи. Компанія Trump Media and Technology Group (TMTG), в якій американський президент є мажоритарним акціонером, повідомила про створення фінансової платформи Truth.Fi.