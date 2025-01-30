Компанія Трампа запускає платформу Truth.Fi для інвестицій у криптовалюту

Соціальна мережа Truth Social президента США Дональда Трампа планує започаткувати фінансовий бізнес, що передбачає інвестування до $250 мільйонів у криптовалюту та інші активи. Компанія Trump Media and Technology Group (TMTG), в якій американський президент є мажоритарним акціонером, повідомила про створення фінансової платформи Truth.Fi.

Про це пише Financial Times.

Повідомляється, що Truth.Fi зосереджуватиметься на інвестиціях в американське зростання, виробництво та енергетичні компанії, а також на інвестиції, які зміцнюють економіку США.

Truth.Fi пропонуватиме не тільки індивідуальне управління активами (SMA), але й послуги з ETF та цифровими активами. Для цього компанія співпрацюватиме з Charles Schwab, який надаватиме консультації з інвестиційних стратегій. Після анонсу запуску Truth.Fi акції TMTG підскочили на 10%.

TMTG виступила із заявою після того, як стало відомо про плани X Ілона Маска запустити платформу фінансових послуг X Money на базі Visa. Запуск платформи однорангових платежів заплановано на кінець цього року.

Компанія TMTG керує медіа-платформою Truth Social, а також послугою потокового телебачення та безуспішно намагалася купити Bakkt, майданчик для торгівлі криптовалютами, у листопаді минулого року. Його виконавчим директором є Девін Нуньєс, голова президентської консультативної ради з питань розвідки та колишній конгресмен-республіканець.

Зміна поглядів Трампа на криптовалюти

Історія ставлення Дональда Трампа до криптовалют є суперечливою. Ще у 2019 році він публічно називав Bitcoin "непостійною основою", а у 2021-му, на тлі новин про те, що Сальвадор планує зробити криптовалюту законним платіжним засобом, він заявляв, що біткоїн здається йому шахрайством. "Мені це не подобається, тому що це ще одна валюта, яка конкурує з доларом", - сказав Трамп.

Він також додав, що хоче, щоб долар залишався "валютою світу". Однак за час відсутності в Білому домі Трамп кардинально переглянув свою позицію. Запуск мем-токенів $TRUMP і $MELANIA у січні 2025 року став підтвердженням його нового ставлення до цифрових активів.

Його прихильність до криптовалютного сектору була чітко відображена в дні, що передували його інавгурації 20 січня, коли він разом з дружиною Меланією запустили мемкойни — надзвичайно волатильні токени з сумнівною внутрішньою вартістю.

Нагадаємо, що Дональд Трамп також оголосив про намір перетворити США на світового лідера у сфері криптовалют і впровадити більш лояльне регулювання цього сектору.