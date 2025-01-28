Політика Трампа щодо криптовалют: мем-токени Трампів як каталізатор змін на ринку

Криптовалютний ринок сьогодні переживає період значних трансформацій, а мем-токени стають важливим елементом його екосистеми. Заявлена участь сім’ї Трампів у криптовалютній сфері, зокрема через запуск мем-токенів Дональда ($TRUMP) і Меланії ($MELANIA), відкриває нові питання про роль публічних фігур у формуванні ринку та потенційні наслідки для індустрії. Як ці ініціативи вплинуть на криптовалютний ландшафт і чи є підґрунтя для очікувань довгострокових змін?

Еволюція позиції Трампа щодо криптовалют

Історія ставлення Дональда Трампа до криптовалют є суперечливою. Ще у 2019 році він публічно називав Bitcoin “непостійною основою” а у 2021, на тлі новин про те, що Сальвадор планує зробити криптовалюту законним платіжним засобом, він заявляв, що біткоїн здається йому шахрайством. “Мені це не подобається, тому що це ще одна валюта, яка конкурує з доларом”, - сказав містер Трамп.

Він також додав, що хоче, щоб долар залишався “валютою світу”. Однак, за час відсутності в Білому домі, Трамп кардинально переглянув свою позицію. Запуск мем-токенів $TRUMP і $MELANIA у січні 2025 року став підтвердженням його нового ставлення до цифрових активів.

Мемкоїн $TRUMP запустили18 січня 2025 року і за два дні досяг вражаючих показників: ринкова капіталізація перевищила $14 млрд, а курс зріс до $75. Лише наступного дня Меланія Трамп запустила власний мемкоїн $MELANIA, який швидко досяг капіталізації в $2,2 млрд, а його пікова вартість становила $12.

Станом на 23 січня 2025 року о 14:46, курс мем-токена $TRUMP становить $0,751578, з внутрішньоденним максимумом $0,905034 та мінімумом $0,749901.

Мем-токен $MELANIA торгується за ціною $3,42, з внутрішньоденним максимумом $4,01 та мінімумом $3,37.

Що відомо про мем-токени Трампів?

Мем-токени — це криптовалюти, створені без очевидної функціональної мети, але засновані на популярності мемів чи культурних феноменів. Як пояснює Coinbase, мем-токени часто мають високий рівень спекулятивності через їхній зв’язок із надпопулярними в суспільстві темами.

MelaniaCoin ($MELANIA) — це мем-токен нового покоління, який використовує популярність публічних фігур для привернення уваги до соціально значущих тем. Частина доходів від його продажу спрямовується на благодійність, що дозволяє позиціонувати проєкт як інноваційний не лише у фінансовому, але й у соціальному контексті.

Як мем-токени впливають на ринок та яка їхня цінність?

Мем-токени вже продемонстрували свою здатність формувати короткострокові ринкові тренди, залучаючи нову аудиторію інвесторів. Dogecoin, Shiba Inu та схожі проєкти стали каталізаторами для зростання популярності крипти серед масової аудиторії. Однак запуск токенів Трампів — це новий рівень інтеграції політики, інтернет-культури та фінансів.

Мемкоїни $TRUMP і $MELANIA викликають серйозні запитання щодо їхньої довгострокової цінності. З одного боку, вони привертають увагу до криптовалютного ринку та стимулюють його зростання, з іншого — не варто ігнорувати ризики їхньої високої волатильності. Наприклад, за словами експертів, мемкоїни залежать від інформаційного шуму, і їхня популярність може згаснути так само швидко, як і розгорітися.

Чи змінять мем-токени Трампів криптовалютний ринок?

Мемкоїни $TRUMP і $MELANIA вже стали частиною ширшої дискусії про майбутнє криптовалют і їхню роль у сучасному фінансовому світі. Дональд Трамп на передвиборчій кампанії заявив, що створить стратегічний запас Bitcoin і призначить фінансових регуляторів, які більш позитивно ставитимуться до цифрових активів. Це підживило очікування, що адміністрація Трампа зменшить регуляторний тиск на криптовалютну індустрію, який зріс за президентства Джо Байдена через побоювання щодо шахрайства та відмивання грошей.

Після перемоги Трампа Bitcoin досяг рекордної вартості — близько $109,000, згідно з платформою для торгівлі криптовалютами Coinbase. Інші криптовалюти, такі як Dogecoin, який активно просуває прихильник Трампа Ілон Маск, також показали значне зростання цього року.

Мемкоїни $TRUMP і $MELANIA, завдяки високому профілю своїх засновників і активній підтримці в соціальних мережах, вже увійшли до топ-100 криптовалют за вартістю. Цікаво, що мемкоїн Меланії, створений через її компанію MKT World LLC (яка раніше використовувалася для продажу портретів першої леді), тепер оцінюється дорожче, ніж Worldcoin, запущений відомим підприємцем у галузі штучного інтелекту Семом Альтманом.

Зростання популярності Dogecoin значно посилило інтерес до так званих “мемної крипти” — валют, що зазвичай пов’язані з вірусними інтернет-трендами. Мемкоїни, завдяки простоті їх створення, уже існують у тисячах варіантів, і їх популярність значною мірою залежить від вірусності та підтримки медіа.

На тлі активності Трампів, у Вашингтоні відбувся “Crypto Ball”, організований новопризначеним “царем” штучного інтелекту та криптовалют Девідом Саксом. Цей захід ще раз підкреслив, що криптовалюта стає інструментом політичного впливу та новим фінансовим трендом, який формує сучасний ринок.

Висновок

Мемкоїни $TRUMP і $MELANIA — це більше, ніж просто фінансові інструменти. Вони поєднують у собі політику, культуру та криптотехнології, перетворюючись на потужний інструмент впливу. Попри це, інвесторам слід враховувати їхню високу волатильність, залежність від інформаційного шуму та ризики, пов’язані з регуляторною невизначеністю.

Успіх цих криптовалют покаже, чи здатні мемкоїни стати більш серйозним явищем на фінансовому ринку, чи залишаться тимчасовим феноменом. Але вже зараз очевидно, що завдяки Трампам мемкоїни перейшли від інтернет-мемів до глобальних фінансових і політичних обговорень.