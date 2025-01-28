Политика Трампа в отношении криптовалют: мем-токены Трампов как катализатор изменений на рынке

Криптовалютный рынок сейчас переживает период значимых трансформаций, а мем-токены стают принципиальным элементом его экосистемы. Заявленное участие семьи Трампов в криптовалютной сфере, в частности из-за запуска мем-токенов Дональда ($TRUMP) и Мелании ($MELANIA), открывает новые вопросы о роли публичных фигур в формировании рынка и потенциальных последствиях для индустрии. Как эти инициативы повлияют на криптовалютный ландшафт и есть ли основа для ожиданий долгосрочных изменений?

Эволюция позиции Трампа в отношении криптовалют

История отношения Дональда Трампа к криптовалютам противоречива. Еще в 2019 году он публично называл Bitcoin "непостоянной основой", а в 2021, на фоне новостей, что Сальвадор планирует сделать криптовалюту законным платежным средством, он заявлял, что биткоин кажется ему мошенничеством. "Мне это не нравится, потому что это еще одна валюта, конкурирующая с долларом", — сказал мистер Трамп.

Он также добавил, что хочет, чтобы доллар оставался "валютой мира". Однако за время отсутствия в Белом доме Трамп кардинально пересмотрел свою позицию. Запуск мем-токенов $TRUMP и $MELANIA в январе 2025 года стал подтверждением его нового отношения к цифровым активам.

Мемкоин $TRUMP запустили 18 января 2025 года и за два дня достиг впечатляющих показателей: рыночная капитализация превысила $14 млрд, а курс вырос до $75. Лишь на следующий день Мелания Трамп запустила собственный мемкоин $MELANIA, который быстро достиг капитализации в $2,2 млрд, а его пиковая стоимость составила $12.

По состоянию на 23 января 2025 года в 14:46 курс мем-токена $TRUMP составляет $0,751578, с внутридневным максимумом $0,905034 и минимумом $0,749901.

Мем-токен $MELANIA торгуется по цене $3,42, с внутридневным максимумом $4,01 и минимумом $3,37.

Что известно о мем-токенах Трампов?

Мем-токены — это криптовалюты, созданные без очевидной функциональной цели, но основанные на популярности мем или культурных феноменов. Как объясняет Coinbase, мем-токены часто имеют высокий уровень спекулятивности из-за их связи со сверхпопулярными в обществе темами.

MelaniaCoin ($MELANIA) – это мем-токен нового поколения, использующий популярность публичных фигур для привлечения внимания к социально значимым темам. Часть доходов от его продаж направляется на благотворительность, что позволяет позиционировать проект как инновационный не только в финансовом, но и в социальном контексте.

Как мем-токены влияют на рынок и какова их ценность?

Мем-токены (они же мемкоины) уже продемонстрировали свою способность формировать краткосрочные рыночные тренды, привлекая новую аудиторию инвесторов. Dogecoin, Shiba Inu и подобные проекты стали катализаторами роста популярности крипты среди массовой аудитории. Однако запуск токенов Трампов – это новый уровень интеграции политики, интернет-культуры и финансов.

Мемкоины $TRUMP и $MELANIA вызывают серьезные вопросы по поводу их долгосрочной ценности. С одной стороны, они привлекают внимание к криптовалютному рынку и стимулируют его рост, с другой — не стоит игнорировать риски их высокой волатильности. шума, и их популярность может погаснуть так же быстро, как и разгореться.

Изменят ли мем-токены Трампов криптовалютный рынок?

Мемкоины $TRUMP и $MELANIA уже стали частью более широкой дискуссии о будущем криптовалюте и их роли в современном финансовом мире. Дональд Трамп на предвыборной кампании заявил, что создаст стратегический запас Bitcoin и назначит финансовых регуляторов, более положительно относящихся к цифровым активам. Это подпитало ожидание, что администрация Трампа уменьшит регуляторное давление на криптовалютную индустрию, выросшее при президентстве Джо Байдена из-за опасений мошенничества и отмывания денег.

После победы Трампа Bitcoin достиг рекордной стоимости – около $109,000, согласно платформе для торговли криптовалютами Coinbase. Другие криптовалюты, такие как Dogecoin, активно продвигающий поклонник Трампа Илон Маск, также показали значительный рост в этом году.

Мемкоины $TRUMP и $MELANIA , благодаря высокому профилю своих основателей и активной поддержке в социальных сетях, уже вошли в топ-100 криптовалют по стоимости. леди), теперь оценивается дороже, чем Worldcoin, запущенный известным предпринимателем в области искусственного интеллекта Сэмом Альтманом.

Рост популярности Dogecoin значительно усилил интерес к так называемым "мемным криптам" — валютам, обычно связанным с вирусными интернет-трендами. Мемкоины благодаря простоте их создания уже существуют в тысячах вариантов, и их популярность в значительной степени зависит от вирусности и поддержки медиа.

На фоне активности Трампов, в Вашингтоне состоялся "Crypto Ball", организованный новоназначенным "царем" искусственного интеллекта и криптовалют Дэвидом Саксом. Эта мера еще раз подчеркнула, что криптовалюта становится инструментом политического влияния и новым финансовым трендом, который формирует современный рынок.

Вывод

Мемкоины $TRUMP и $MELANIA – это больше, чем просто финансовые инструменты. Они объединяют в себе политику, культуру и криптотехнологии, превращаясь в мощный инструмент воздействия. При этом инвесторам следует учитывать их высокую волатильность, зависимость от информационного шума и риски, связанные с регуляторной неопределенностью.

Успех этих криптовалют покажет, способны ли мемкоины стать более серьезным явлением на финансовом рынке или останутся временным феноменом. Но уже сейчас очевидно, что благодаря Трампам мемкоины перешли от интернет-мемов к глобальным финансовым и политическим обсуждениям.